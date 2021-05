https://cz.sputniknews.com/20210517/s-negativnim-testem-ode-dneska-muzete-vyrazit-na-divadlo-a-koncert-zatim-pouze-pro-700-lidi-a-venku-14510840.html

S negativním testem ode dneška můžete vyrazit na divadlo a koncert, zatím pouze pro 700 lidí a venku

Lidé v Česku se nakonec dočkali. Od dnešního dne mohou znovu vyrazit na divadlo nebo koncert, zatím se mohou konat kulturní akce pouze pod širým nebem... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Vláda dnes bude také rozhodovat o tom, že od příštího pondělí by se kapacita venkovních produkcí mohla navýšit až na 1000 lidí, zároveň by se mohly začít pořádat akce i uvnitř, pouze pro 500 lidí.Divadla tedy aktuálně čekají, jestli od pondělí v hledištích přivítají první diváky. Většina scén však stejně čeká až na červen.Mezi prvními začne hrát MeetFactory, která pod Barrandovskými terasami bude od 20. května uvádět inscenaci Psí dny. Od 22. května v Praze proběhne festival Fun Fatale, 10. ročník mezinárodní přehlídky současného cirkusu.Národní divadlo začne hrát až v červnu, divákům nabídne premiéry, ale také výběr z repertoáru svých souborů.Další možné zavření obchodůMinistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že by vláda již nechtěla znovu omezovat provoz obchodů a služeb. V případě určitého zhoršení epidemiologické situace musíme spoléhat na účinnou očkovací kampaň a testování ve firmách a úřadech. Napomoci by podle něj mělo i zavedení covidových pasů.Návrat k uzavření ekonomiky se v České republice naplánuje, ujistil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle jeho slov v případě zintenzivnění šíření nákazy bude vláda využívat jiné způsoby boje proti pandemii. Klíčovým z nich je očkování obyvatelstva, důležitá je i motivace občanů k tomu, aby se nechali naočkovat, zdůraznil ministr.Zásadním prvkem na cestě k omezení nárůstu nových případů je podle Havlíčka i testování, které musí zůstat povinné pro úřady a firmy až do konce příštího měsíce. Přítomnost negativního testu zůstane nezbytnou podmínkou pro využití řady služeb.Očkování pro 40letéPředseda české vlády Andrej Babiš v neděli na svém twitterovém účtu poznamenal, že v Česku již bylo plně naočkováno přes milion obyvatel. Avizoval také otevření nové věkové kategorie pro vakcinaci.Ode dneška se na očkování mohou hlásit již lidé z věkové skupiny 40 plus.

česká republika

