Šéf Imexu se mohl před výbuchem setkat s ruskými agenty. Existují důkazy, tvrdí zdroj. Přišla reakce

2021-05-17T13:54+0200

2021-05-17T13:54+0200

2021-05-17T15:22+0200

Dnes česká média odhalila další okolnosti v rámci vrbětické kauzy, která mohou mít vliv na vývoj vyšetřování. Jak poznamenali autoři týdeníku Respekt a Radiožurnálu, 15. října 2014, tedy den před výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích, se šéf firmy Imex Group Petr Bernatík mladší během cesty ze svého bytu v Ostravě zastavil u hotelu Corrado, kde se nacházel přibližně 40 minut. Zdroje, na které odkazují česká média, sdělily, že tyto informace potvrzují údaje z mobilního telefonu majitele Imexu, které byly uchovány policií.Zajímavé je zejména to, že podle oficiálních informací byli v ostravském hotelu Corrado tou dobou ubytováni dva údajní ruští agenti GRU, kteří jsou podezřelí z organizace výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích. Zdroje přitom upozorňují na to, že není možné přesně určit, zda Bernatík vstoupil přímo do hotelu, či nikoliv. Samotný ředitel Imex Group zatím na tato tvrzení nereagoval, komentář pro média však poskytl jeho právník, Radek Ondruš, který nejdříve poznamenal, že Petr Bernatík ml. mohl stát na křižovatce nebo autem někde poblíž tohoto hotelu. Následně dodal, že si se svým klientem již promluvil a ten veškerá tvrzení či případná obvinění popírá.V článku se také podotýká, že mobilní operátoři zpravidla uchovávají data z telefonu jenom za období posledního půl roku. Nicméně po výbuchu skladů ve Vrběticích měla policie údajně požádat o veškerá potřebná data a zálohovat je.Dále se autoři článku zmiňují o tom, že po údajné zastávce u hotelu Corrado jel Bernatík do skladů ve Vrběticích, kde sám strávil zhruba tři hodiny. Podle zaměstnanců se nejednalo o běžnou věc, jelikož Bernatík dříve normálně sám do skladu nejezdil. Navíc v samotných skladech ten den nebyl přítomen nikdo ze zaměstnanců, a to kvůli tomu, že dostali volno.Ztráta zbraní po výbuchu ve VrběticíchNedávno jsme informovali, že firma Imex Group uvedla, jaké zbraně se „ztratily“ po výbuších skladů ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014 a z nichž nedávno ČR obvinila RF. Dle firmy chybělo 1000 ručních protitankových raketometů RPG 7, 800 samopalů, 500 kulometů a na 100 pistolí a další příslušenství jako bodáky na samopaly nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. Informoval o tom iDnes.cz.Společnost, která měla muniční sklady v pronájmu, se domnívá, že tyto zbraně mohly skončit mezi překupníky na černém trhu. I z tohoto důvodu tak podala trestní oznámení s podezřením, že tyto zbraně rozkradli buď zloději, nebo někdo z policistů. Verze, že zbraně rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo, se jí totiž zdá nevěrohodná.V trestním oznámení firma uvádí, že po výbuších se jí vrátila zpět pouze jedna zcela nepoškozená bedna. V té mělo být osm raketometů s optikou a naopak v ní chybělo další příslušenství jako pouzdra, brašny či čištění ke každé ze zbraní.

