„Semlelo mě to.“ Rolins otevřeně zavzpomínala na tragickou nehodu a uvedla, jaké měla pocity

Dara v otevřeném rozhovoru uvedla, že ji nehoda udělala zranitelnější a bylo těžké vrátit se na jeviště. Dlouho totiž měla pocit, že už se nikdy nesmí usmát a být šťastná. Dnes přiznává, že jí trvalo řadu let, než se z tragické nehody z léta 2010, vzpamatovala. Zpěvačka přiznala, že ji celá ta událost udělala mnohem zranitelnější a citlivější. Tyto pocity přitom u ní převládaly opravdu dlouho. „Byl to osud a nešťastná náhoda, která se může stát každému,“ doplnila k nehodě.Není také žádným tajemstvím, že Rolins nyní raději řízení nechává na svém manažerovi. V souvislosti se svým povoláním a koncertováním totiž často cestuje na dlouhé vzdálenosti, a to i večer nebo v noci. V rozhovoru přišla řeč také na zpěv a na to, co všechno tuto krásku živí. Kromě kariéry zpěvačky je totiž pro Daru významným zdrojem příjmů i její vlastní značka. Pokud jde o finance, roli hraje také Instagram, na kterém má 670 tisíc sledujících. O svůj účet se stará od začátku sama a je na to pyšná. Pokud jde o obsah, s fotografiemi jí například pomáhá její dcera Laura, její sestra nebo chůva.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

