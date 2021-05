https://cz.sputniknews.com/20210517/usa-vytvorily-tajnou-armadu-s-desitkami-tisic-bojovniku-pisi-americka-media-14521996.html

USA vytvořily tajnou armádu s desítkami tisíc bojovníků, píší americká média

USA vytvořily tajnou armádu s desítkami tisíc bojovníků, píší americká média

Spojené státy za poslední desetiletí vytvořily několikatisícovou tajnou armádu, jejíž členové plní různé úkoly Pentagonu jak doma, tak v zahraničí. Po... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak ukázaly výsledky vyšetřování, „tajní“ vojáci pracují jak v USA, tak i v zahraničí, a plní úkoly ve vojenské uniformě nebo se maskují jako civilisté. Noviny píšou o tom, že tahle tajná síť zahrnuje minimálně 60 tisíc lidí. Do programu je zapojeno také zhruba 130 soukromých organizací a desítky méně známých a tajných vládních organizací. Na fungování této tajné armády se ročně vynakládá přes 900 milionů dolarů, odhaduje Newsweek. Tyto prostředky jdou zejména na výrobu falešných dokumentů pro agenty působící pod smyšlenými jmény, a také na placení účtů a daní z jejich jmen a na vytvoření speciálních zařízení sledování a prostředků maskování.Uvádí se také, že asi polovinu všech zaměstnanců tajné sítě tvoří agenti ze sil speciálních operací. Někteří z nich pracují ve válečných zónách, například v Pákistánu a západní Africe, a sledují teroristy, ale nejčastěji jsou vojáci tajné sítě využíváni k plnění úkolů v zemích nepřátelských vůči USA, jako jsou Írán a Severní Korea. Do tajné armády patří také specialisté vojenské rozvědky působící v utajení v různých zemích.Autoři vyšetřování také odhalili, že nejnovější a nejrychleji rostoucí skupinou této armády jsou údajně kybernetičtí bojovníci, kteří pracují pod smyšlenými jmény a shromažďují na síti informace a mohou se podílet na kampaních vlivu na sociálních sítích.Členové této jednotky se zabývají mimo jiné zajišťováním bezpečnosti činnosti celé sítě tím, že pomáhají skrývat informace o všech lidech a organizacích, které se podílejí na tajných misích Pentagonu. Newsweek proto poznamenává, že špioni pracující pro Pentagon jednají stejně jako agenti Ruska a Číny, které oficiální Washington pravidelně obviňuje z provádění podobných kriminálních operací.Autoři vyšetřování se dokonce domnívají, že Washington danou armádu potřebuje nejen k boji proti terorismu, ale i ke zvýšení konkurenčních příležitostí v hybridní válce s Ruskem a Čínou. Deníku se podařilo promluvit si s jedním z vysokých důstojníků tajné armády ve výslužbě. Ten upozornil na to, že o skutečném rozsahu programu není nic známo, a také vyjádřil názor, že touha být nezranitelným vůči nepříteli je výhodná pouze pro USA, avšak v globálním měřítku tento trend ztěžuje řešení konfliktů.

Simo Häyhä Ruská armáda je mnohem lepší, protože je už i neviditelná a tak velmi rychlá, že NATO voják si ve válce myslí, že je živý, už je ale dávno mrtvý.. 🇷🇺👍👍👍🚀🎧🥇 13

✡ יהודי קומוניסט Jistě vzpomínáš jak Rusové v černém moři výstražně přeletěli nad americkou lodí a vypnulli jim elektřinu. To Američanům už nepomůžou ani zbraně 6.degradace..🤩🤩🇷🇺👍👍🚀 8

