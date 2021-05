https://cz.sputniknews.com/20210517/v-rusku-okomentovali-prohlaseni-babise-o-vysetrovacich-verzich-vybuchu-ve-vrbeticich-14515273.html

V Rusku okomentovali prohlášení Babiše o vyšetřovacích verzích výbuchů ve Vrběticích

V Rusku okomentovali prohlášení Babiše o vyšetřovacích verzích výbuchů ve Vrběticích

Člen Výboru Stání dumy RF pro mezinárodní záležitosti Anton Morozov v rozhovoru pro RT okomentoval prohlášení českého premiéra Andreje Babiše, že policie... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

Český prezident Miloš Zeman ale dříve avizoval, že jednou z verzí výbuchů ve skladech ve Vrběticích může být také snaha zakrýt nedostatek zbraní.Podle poslance v České republice „není jasné pochopení toho, co se tam stalo“.„Doporučoval bych nejprve provést důkladné vyšetřování, zjistit, co se tam stalo, a poté učinit prohlášení toho druhu, které pak významně destabilizují mezinárodní situaci. Není to rentabilní ani pro Rusko, ani pro Česko,“ dodal Morozov.Prohlášení o vyšetřovacích verzích Prezident Miloš Zeman včera na Frekvenci 1 prohlásil, že vyšetřovacích verzí je více, má jít například o neodborné skladování munice. „Na rozdíl od jiných nejsem zastáncem jedné jediné vyšetřovací verze. Teď jsem se ptal paní ministryně Benešové, která řekla, že těch verzí je víc, jakou má třetí verzi. A ona řekla, že může jít o zakrytí manka ve Vrběticích,“ uvedl Zeman.Ministryně spravedlnosti Marie Benešová a premiér Andrej Babiš však trvají na tom, že jedinou vyšetřovací verzí je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU.Benešová Deníku N uvedla, že nemá informace o tom, že by se policisté zabývali jinou verzí, než je ruská stopa.Také premiér Andrej Babiš trvá na tom, že výbuchy jsou spojeny s ruskými tajnými službami. Pro Frekvenci 1 uvedl, že policie pracuje pouze s jednou verzí.„Já nevím. Já jsem panu prezidentovi vysvětlil, že skutečně policie vyšetřuje jednu verzi. Možná v průběhu toho vyšetřování od roku 2014 tam bylo více verzí. Neumím si to vysvětlit, proč pan prezident stále trvá na tom, že je tam více verzí. Je tam jedna. To je podle vyjádření policejního prezidenta i podle vyjádření šéfa NCOZ (pozn. Národní centrála proti organizovanému zločinu). Takže já neznám žádné jiné verze. Ano, na začátku tam byla jiná verze. V tuto chvíli však podle mých informací je jedna,“ uvedl Babiš.

