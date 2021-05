https://cz.sputniknews.com/20210517/vitaskova-rezignace-nsz-je-pro-ministerstvo-spravedlnosti-moznosti-zahajit-ocistny-proces-v-justici-14519658.html

Vitásková: Rezignace NSZ je pro ministerstvo spravedlnosti možností zahájit očistný proces v justici

Vitásková: Rezignace NSZ je pro ministerstvo spravedlnosti možností zahájit očistný proces v justici

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v pátek po deseti letech na úřadě oznámil svou rezignaci. Rozhodnutí vysokého úředníka je podle Aleny Vitáskové očekávanou... 17.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-17T18:03+0200

2021-05-17T18:03+0200

2021-05-17T19:30+0200

názory

alena vitásková

marie benešová

nejvyšší správní soud

justice

spravedlnost

rezignace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1181/09/11810936_158:0:3159:1688_1920x0_80_0_0_353be6c857c4b503a626d649e4fa0bc2.jpg

Po výroku NSZ Pavla Zemana o možném odložení kauzy Vrbětice ministryně spravedlnosti Marie Benešová začátkem května plánovala na šéfa zástupců podat kárnou žalobu. Její záměr se nesetkal s podporou premiéra Andreje Babiše. Podle něho Zeman „nikdy nevystupoval jako dozorový a dohledový orgán“. Minulý pátek se Pavel Zeman rozhodl ze své funkce odstoupit ke konci června. Krok nejvyššího státního zástupce byl pro ministryni Benešovou dle jejích slov nečekaný.K záležitosti se vyjádřila předsedkyně Institutu na ochranu lidských práv a svobod a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková:Rezignace není generální pardon, nebo zprošťující rozsudek. Rezignace, nebo odvolání Pavla Zemana se dlouhodobě očekávalo. Soustava státního zastupitelství se pod jeho vedením propadala do morálního bahna, prohloubila nedůvěru občanů v právní stát, ve vymahatelnost práva a spravedlnosti. U mnohých státních zástupců chybí odbornost, znalost zákonů, podzákonných norem, jejich provázanost. Odborná negramotnost je důsledek špatného řízení této instituce. Rezignací se Pavel Zeman nemůže zbavit odpovědnosti za nezákonné jednání, kterého se ve výkonu funkce mohl dopustit. V celé řadě kauz šetření ani nezačalo, nebo bylo bagatelizováno a rezignací to končit nemůže (V lednu roku 2021 Unie státních zástupců vystoupila proti jednání Pavla Zemana, který podle ní intervenoval v restituční kauze pozemků a tím ohrožoval důvěru v justici - pozn.red.). Jak by k tomu přišli občané, kteří byli svévolí jím řízené instituce dehonestováni osm i více let před soudy a soud opakovaně potvrzoval jejich nevinu. Rezignace to není zprošťující rozsudek. Je ve veřejném zájmu, aby kauzy Pavla Zemana byly řádně šetřeny a jeho případné nezákonné jednání potrestáno. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová 6. května prohlásila, že podá kárnou žalobu na Zemana v souvislosti s výroky o dalším vývoji kauzy Vrbětice. Nejvyšší zástupce tvrdil, že kauza může být odložena, pokud se policii nepodaří podezřelé agenty GRU vyslechnout. Podle ministryně z toho vyplývá, že vidí do živého spisu, což by dle zákona neměl. Nakolik je tento krok ministryně Benešové legitimní?Vrbětice nejsou jedinou kauzou o podivných praktikách Pavla ZemanaPan NSZ Pavel Zeman nemohl být dozorující státní zástupce v kauze Vrbětice, nemohl se ke kauze vyjadřovat a medializovat varianty možného rozhodnutí, a to dokonce v průběhu šetření. Kroky ministryně Benešové jsou v dané věci zcela nepodstatné. Pokud by skutečně chtěla kárnou žalobu podat, tak ji podala a pak teprve informovala veřejnost prostřednictvím médií. Nakonec jí to premiér Babiš rozmluvil, nebo zakázal? Jako ministryně spravedlnosti má nejen pravomoc, ale i povinnost kárnou žalobu podat v případě, že shledá porušení zákona. Neudělala to v mnoha dalších případech. Jako například, když NSZ předložil Nejvyššímu soudu „upravené, zmanipulované důkazy“. Naopak paní ministryně dlouhodobě „kryla záda“ panu NSZ Pavlu Zemanovi v různých kauzách, za které měl být nejen kárně stíhán. Jinými slovy mařila spravedlnost. Ze své kompetence mohla podat vládě návrh na odvolání Pavla Zemana, ani to neudělala. Chová se jako „ratlík“, který by rád kousl, ale bojí se. Na dnešní tiskové konferenci Zeman uvedl, že rozhodnutí odejít v něm „nějakou dobu spělo“. Po 10 letech práce na svém úřadě se navíc rozhodl kandidovat na soudce ve Štrasburku. Hlavním důvodem jeho rezignace byly poměrně velké tlaky ministerstva spravedlnosti. Co rezignace Zemana znamená pro ministerstvo spravedlnosti jako celek? Je podle Vás správné odejít z funkce několik měsíců před koncem úřadování současné vlády?Rezignace Zemana může přispět k očistě justice Rezignace NSZ znamená pro ministerstvo spravedlnosti možnost zahájit očistný proces v justici, když vnitřní očistný proces je nefunkční, zcela selhává. Ve veřejném zájmu napravit to, co bylo dlouhodobě zanedbáváno, navrátit důvěru občanů v právní stát, vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany, bez rozdílu. Pavel Zeman by měl úplně odejít ze všech veřejných funkcí. To, že měl odejít podstatně dříve, není jen můj názor. Občanská veřejnost žádala jeho odchod již v roce 2019, což je zdokumentováno v Manifestu IAV – občanů poškozených státem. Problémem zůstává, kdo ho nahradí, či do doby jmenování nového NSZ bude jeho funkci vykonávat. Pokud nastane situace, že ho nahradí vojenští prokurátoři, kteří se tak nechvalně proslavili v bývalém režimu, tak se opravdu naše společnost má na co těšit. To by bylo z deště pod okap. Co se týká odchodu z funkce několik měsíců před koncem úřadování současné vlády, v tom žádný problém nevidím. Nakonec je možné, že vláda bude končit předčasně a budou končit společně. Pravicová opozice požaduje provedení voleb nového státního zástupce až po podzimních parlamentních volbách. Nakolik je reálné, že se splní jejich přání? Jak hodnotíte možnost volby nového státního zástupce za současné vlády?Nezávislá, nebo politicky řízena „spravedlnost“Každopádně by vláda měla jmenovat na návrh ministryně spravedlnosti nového NSZ, neponechávat řízení této instituce na vojenském prokurátorovi bývalého režimu. Měla by vybírat mimo soustavu státního zastupitelství, aby konečně byla šance začít tuto důležitou část justice ve veřejném zájmu napravovat. Ponechat jmenováni na nové vládě je možné, ale pak se stávající vláda i opozice přiznávají, že jde o politickou funkci. Pak musí veřejnosti přiznat, že státní zastupitelství není nezávislou institucí, ale politicky řízená „spravedlnost“. Funkce NSZ by měla být apolitická. Neměla by se spojovat ani s politickými stranami, vládou, či dokonce se zahraničními mocnostmi a zájmovými skupinami.

https://cz.sputniknews.com/20210514/v-brne-probiha-mimoradny-briefing-nejvyssiho-statniho-zastupce-pavla-zemana-ohledne-sve-rezignace-14486072.html

https://cz.sputniknews.com/20210517/ministryne-spravedlnosti-benesova-a-premier-babis-vyvratili-slova-zemana-o-vybusich-ve-vrbeticich-14511150.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

alena vitásková, marie benešová, nejvyšší správní soud, justice, spravedlnost, rezignace