Zeman označil Babiše za svého možného nástupce na prezidentský post

Zeman označil Babiše za svého možného nástupce na prezidentský post

Český prezident Miloš Zeman se v nedělním rozhovoru na rádiu Frekvence 1 vyslovil k tomu, kdo by jej mohl nahradit v nejvyšší ústavní funkci.

Zeman se nechal slyšet, že Babiš by si dle jeho mínění tuto funkci zasloužil, protožemá za sebou „neskutečně mnoho práce“Za zmínku stojí i to, že Babiše jako možného dalšího prezidenta nevidí jen Zeman, ale také bookmakeři. Podle nich se totižsoučasný premiér řadí k favoritům prezidentské volby. Ne vždy ale tuto domněnku potvrzují i průzkumy. Například v tom dubnovém, který vypracovala agentura STEM/MARK, lidé na spontánní otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, zmiňovali i jiná jména. Jako první se objevoval moderátor Marek Eben, kterého následovala senátorka Miroslava Němcová (ODS) a pomyslnou třetí příčku obsadil bývalý náčelník Generálního štábu armády ČR a někdejší předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. S Pavlem jako kandidátem na prezidenta ale Zeman nesouhlasí, jelikož má vůči němu jisté výhrady.Co se týče dalších kandidátů, již dříve se do této role stylizovali neúspěšní kandidáti z roku 2018 a nynější senátoři Pavel Fischer či Marek Hilšer. O prezidentský post by chtěl zabojovat také moderátor Jaromír Soukup a o kandidatuře uvažuje také hudebník a někdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb.Pokud jde o současného prezidenta ČR, tomu vyprší prezidentský mandát již v roce 2023.Připomeňme, že Andrej Babiš je český politik a podnikatel slovenského původu. Od prosince 2017 působí jako předseda vlády České republiky a od října 2013 je poslancem Parlamentu České republiky. V letech 2014–2017 zastával také post prvního místopředsedy vlády a ministra financí v kabinetu Bohuslava Sobotky.

