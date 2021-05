https://cz.sputniknews.com/20210518/5-rannich-napoju-ktere-mohou-nahradit-salek-vasi-oblibene-kavy-14533049.html

5 ranních nápojů, které mohou nahradit šálek vaší oblíbené kávy

„Pokud vám káva způsobí žaludeční nevolnost nebo nervozitu, pak můžete hledat lepší variantu,“ říká dietoložka Keri Gansová pro portál Well and Good. A pokud si kávu dochucujete sladkými sirupy, abyste zamaskovali její chuť, pak odbornice doporučuje přejít na zdravější možnost každodenního popíjení.Kromě zmíněného je káva diuretikum. To znamená, že může dále dehydratovat vaše již žíznivé tělo hned ráno, což může být důvod, proč se cítíte unaveně i po ranním šálku. Káva ale naštěstí není jediným ranním nápojem dostupným v 21. století a najit zdravé, potenciálně chutnější náhrady nemusí být tak obtížné, jak byste si představovali.Kofein bez nervozity: matcha nebo zelený čaj„Matcha je skvělá volba, pokud vás kofein v kávě tak trošku rozčiluje,“ říká Gansová. Navíc matcha se obvykle připravuje ve stylu latté, což tomuto nápoji dává bohatou texturu a chuť. Bojíte se, že bude matcha chutnat po trávě? Expertka Claudia Thompsonová doporučuje přidat trošku matcha prášku do jiného nápoje, jako je smoothie.Pokud nemůžete najít matchu ve svém obchodě s potravinami, zelené čaje jsou také vhodnou alternativou ke kávě. „Zelený čaj je bohatý na polyfenoly, což jsou přírodní sloučeniny, které bojují proti zánětům,“ říká expertka na výživu Lauren Minchenová.Jemná chuť a nepříliš mnoho kofeinu: bílý čajMinchenová také doporučuje bílý čaj díky jeho antioxidantům a polyfenolům, které pomáhají bojovat proti zánětu a předčasnému stárnutí. „Stejně jako zelený čaj, bílý čaj zvyšuje zdraví srdce snížením zánětu a cholesterolu,“ říká. Bílý čaj je také údajně dobrý pro zdraví kostí a kontrolu cukru v krvi - a díky své světlé barvě vám nezašpiní zuby jako káva nebo černý čaj.Na zklidnění žaludku a bez kofeinu: rooibosPokud chcete kofein úplně eliminovat, Minchenová doporučuje rooibos - bylinný čaj, který je plný antioxidantů. Podotýká, že rooibos je „vynikající volbou pro ty, kteří se chtějí vyhnout kyselině šťavelové nebo oxalátům kvůli ledvinovým kamenům“, a že čaj je „inhibitorem ACE, což je skvělá zpráva pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem“. Je také známo, že tento čaj pomáhá zklidnit žaludek, což z něj dělá dobrou alternativou kávy pro každého, kdo bojuje s ranní nevolností.Pro přechod z kávy: houbová kávaPokud se chcete vyhnout bolestem hlavy a únavě, které mohou přijít s odřeknutím pití kávy, houbová káva je dobrou variantou. Nebojte se: houbová káva nechutná jako houby. Spíše se velmi podobá chuti běžné kávy, ale v mnoha případech s menším množstvím kofeinu. „Houbová káva je vyrobena z léčivých hub, o nichž je známo, že mají adaptogenní vlastnosti,“ říká Gansová. Adaptogeny mohou pomoci chránit naše tělo před účinkem stresu.K porci zeleniny před snídaní: zelený džusPokud chcete do ranní rutiny dodat trochu ovoce a zeleniny, doktorka Thompsonová vám doporučí energické zelené smoothie nebo zelené džusy. „Mohou být skvělou alternativou, protože můžete přidat špenát či jinou zelenou zeleninu, aniž by to ovlivnilo chuť,“ uvádí. Vše, co potřebujete, je dobrý mixér a vaše oblíbené produkty a máte alternativu kávy, která může dokonce fungovat i v rámci snídaně.

