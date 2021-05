https://cz.sputniknews.com/20210518/den-d-je-dnes-tu-koalice-piratu-a-stanu-odstartovala-predvolebni-kampan-14529101.html

„Den D je dnes tu.“ Koalice Pirátů a STANu odstartovala předvolební kampaň

„Den D je dnes tu.“ Koalice Pirátů a STANu odstartovala předvolební kampaň

Koalice Pirátů a STAN, jejímž kandidátem na premiéra je šéf Pirátů Ivan Bartoš, v úterý zahájila kampaň pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

K tomuto účelu si politici zvolili slogan „Vraťme zemi budoucnost“.„Náš den D je dnes tu. Chceme vrátit zemi budoucnost, ale zvládneme to jen s vámi. Mrkněte na web http://piratiastarostove.cz, kde najdete náš program a plány, čeho chceme v dalším volebním období docílit. Díky moc, že jste v tom s námi,“ stojí na twitterovém profilu strany. Minulý týden Bartoš prohlásil, že koalice má dost energie, mnoho zkušených lidí a mnoho plánů, jak vrátit Česku budoucnost.„Chci, abychom žili naší sdílenou vizí a abychom věřili, že naše budoucnost má perspektivu,” doplnil předseda STANu Vít Rakušan.Mezi priority koalice patří zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, příprava na zavedení jednotné evropské měny vstupem do evropského mechanismu směnných kursů ERM II., vyčlenění dvou procent rozpočtu na obranu, česká družice a legální konopí.„Deficit státního rozpočtu snížíme do roku 2025 pod 3 % HDP,“ stojí ve volebním programu hnutí. Další sliby dvou koaličních stran zahrnují osekání daňových výjimek, zdanění digitálních gigantů, zdanění těžby nerostných surovin, postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí a zdanění prodeje konopí.„Nechceme stát, který je výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče,“ je uvedeno v koaliční smlouvě Pirátů a STANu. Uveďme, že koalice má svou vizi, jak dát do pořádku veřejné finance. Podle slov pirátského poslanec Mikuláše Ferjenčíka, lídra kandidátky v Pardubickém kraji, jsou v katastrofálním stavu. Politici usilují o udržení důchodů a školství.„Pokud to nepůjde jinak, půjdeme cestou zvýšení příjmů,” dodal Ferenčík.

⠀ V lidských dějinách vždycky platilo, kdo chce mít pokrok a civilzaci, ten musí zničit hnusný mocenský režim. A to platí až do dnes a také znamená "blbečkům a lidské mase" namozkovat něco jiného, než ten režim sám propagačně provádí a násilně prosazuje. Principielně to byl vždycky boj o svobodu, pokrok, spravedlnost a co nejlepší možnou existenci každého občana. A to tenhle lychvářský třídní židorežim plný chudoby a bezdomovců určitě není! Máme tu dnes režim přebohatých imperiálních USraelských kapitalistických, židovských parchantů, kteří si provozují velký totalitní zlodějský otrokářský kravín... Proto v dnešní době nevím nic jiného a lepšího než to prolhané demokratické svinstvo rosekat a zavést opravdový racionální civilizační pokrok, podobně jako to i Čína docela rozumně provádí.. To logicky i znamená všechny demokratické kretény a tu demokracii všeobecně neuznávat a sabotovat. 🇨🇳🍒👍👍 12

⠀ Spousta lidí má už namozkovanou víru na tu demokratickou stranickou blbokracii a zase zapomínají že tu máme další totalitu a hnusný USraelský koloniální totalitní režim, který je potřeba odstranit. Hodně mi to připomíná africké otrokářské pracovní kolonie, kde pověrčivým afričanům namozkovali víru v boha a oni pak také věřili na božskou lásku a božské zázraky.. To jediné co Čechům ještě zbývá je zkusit volit komunisty (což USraelci nedopustí) a nebo násilná národní revoluce.. Nic víc.. 11

