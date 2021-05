Duka o útocích na radní Lipovskou: Stojím za ní

„Aktivity a chování paní Ing. Hany Lipovské mě po jejím zvolení do Rady ČT překvapily. Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti . Protože Rada je nezávislý orgán, nemám možnost postoje žádného člena ovlivňovat. Jediné, co mohu udělat, je paní Lipovskou vyzvat, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a abdikovala. To jsem však už udělal,“ stojí ve vyjádření Grabnera z minulého týdne.