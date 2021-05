Erdogan „proklel“ rakouskou vládu, která vztyčila izraelskou vlajku

https://cz.sputniknews.com/20210518/erdogan-proklel-rakouskou-vladu-ktera-vztycila-izraelskou-vlajku-14524030.html

Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že proklíná rakouskou vládu, poté, co v rakouských federálních úřadech vztyčili vlajky Izraele. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak již dříve řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, izraelská vlajka byla vztyčena na střeše federálního úřadu kancléře na znamení solidarity, protože „teroristické útoky na Izrael si zaslouží to nejrozhodnější odsouzení“. V návaznosti na kancléřovu kancelář vztyčilo izraelskou vlajku i rakouské ministerstvo zahraničí a vyjádřilo svou rozhodnou podporu bezpečnosti Izraele.Jako znak solidarity s Izraelem izraelská vlajka byla rovněž vyvěšena i v Česku, a to na Pražském hradě, úřadu vlády a v řadě městských částí Prahy.Erdogan zkritizoval Bidena za prodej zbraní IzraeliTurecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že americký prezident Joe Biden píše historii Gazy „krvavýma rukama“, když dodává Izraeli zbraně.Jak dříve psala média s odvoláním na vysoce postavené zdroje, Bidenova administrativa uprostřed eskalujícího konfliktu na Středním východě schválila prodej vysoce přesných amerických zbraní Izraeli v hodnotě 735 milionů dolarů.Ti, kteří se k tragédii v Palestině otáčejí zády, „sejí na svou hlavu semínka budoucích katastrof“, řekl Erdogan.Podle jeho slov by nejlepším způsobem, jak vládnout Jeruzalému, bylo vytvořit komisi ze zástupců tří náboženství.Situace v regionu se prudce vyostřila večer 10. května. Střety muslimů s izraelskou armádou začaly kvůli vystěhování několika palestinských rodin ze čtvrti Šejch Džarach ve východním Jeruzalému, následně došlo k vojenským akcím.

