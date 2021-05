https://cz.sputniknews.com/20210518/herecka-zuzana-kajnarova-zazari-ve-slunecne-objevi-se-jako-ztracena-dcera-evy-holubove-14527629.html

Herečka Zuzana Kajnarová zazáří ve Slunečné. Objeví se jako ztracená dcera Evy Holubové

2021-05-18T22:31+0200

Kajnarová prozradila, že se její charakter postavy po příchodu do Slunečné změní. Uvedla, že bude sice začínat jako milá dcera, později se však její charakter změní, a to především kvůli situaci, která se jí naskytne. „Mám přislíbeno, že se to zlepší, a nebude ze mne úplná potvora,“ cituje Blesk její slova.Eva Holubová, která hraje Hanu Schwartzmüllerovou, přišla při pokusu o emigraci o malou dcerku, která byla za nejasných okolností dána k adopci. Nyní se s ní však po letech může konečně setkat. To však nebude všechno, Hana v podání Evy Holubové totiž zjišťuje, že je i babička, jelikož její dcera má malého synka. Herečka uvedla, že bývá někdy složité začlenit se do již rozjetého kolosu – Slunečná se totiž točí již druhým rokem. V tomto případě to ale podle ní byla hračka. „Lidi jsou sehraní, jsou na sebe zvyklí a do toho se dobře nastupuje. Navíc myslím, že už jsem docela zkušená, takže jsem do toho vplula poměrně snadno,“ dodala.Zuzana KajnarováZuzana Kajnarová je česká herečka. V Ostravě vystudovala gymnázium a v téže době navštěvovala Herecké studio Mileny Asmanové a spolupracovala s činohrou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Od svých devatenácti let žije trvale v Praze. Její partner byl dříve herecký kolega Martin Písařík, od roku 2008 je však jejím životním partnerem muzikant, zpěvák a herec Roman Říčař. Slunečná Slunečná je český komediální a vztahový televizní seriál, který měl premiéru 11. ledna 2020 na stanici Prima. Natáčení seriálu bylo zahájeno v srpnu 2019. V populárním seriálu hrají hvězdy jako Eva Burešová, Marek Lambora, Barbora Jánová, Ota Jirák, Dana Batulková, Lukáš Langmajer, Tereza Brodská, Eva Hulubová, Eva Decastelo či David Prachař.

