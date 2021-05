Hlavní hvězdou festivalu Metronome Prague 2022 bude Nick Cave

https://cz.sputniknews.com/20210518/hlavni-hvezdou-festivalu-metronome-prague-2022-bude-nick-cave-14528506.html

Nick Cave má v Česku velkou posluchačskou základnu, v roce 2017 vystoupila jeho skupina v pražské O2 areně, vystoupení bylo hudebním webem iREPORT oceněno nejvyšším hodnocením.„Vedle hudebního programu mohu již nyní garantovat, že všechny koncerty proběhnou ve velice exkluzivním a komfortním areálu aktuálně renovovaného pražského Výstaviště. Jsem rád, že se máme konečně na co těšit!“ dodal.V roce 2020 byl festival zrušen, nedávno kvůli pandemii ohlásili zrušení letošního Metronomu a tak se bude událost konat až příští rok – od 23. do 26. června.Na poslední ročník 2019 přišlo přes dvacet tisíc lidí, v roce 2022 by je festival měl přivítat v novém místě– na pražském Výstaviště, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí a tak David Gaydečka a spol. slibují vedle hudebního zážitku také nebývalou úroveň festivalového prostředí.Festival Metronome Prague za dobu jeho konání navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, Tom Odell, Ella Eyre, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.Nick Cave and the Bad Seeds je australská rocková skupina, kterou v roce 1983 založili Nick Cave, Mick Harvey a Blixa Bargeld, přičemž v současné době ve skupině z původní sestavy působí pouze Cave. Skupina vydala celkem šestnáct studiových alb, poslední album pojmenované Skeleton Tree vyšlo v září 2016. Hity jako Where the Wild Roses Grow nebo Into my Arms znají i mainstreamoví posluchači, Red Right Hand zní v úvodu kultovního seriálu Peaky Blinders a Caveova emocemi nabitá, niterná a žánry překračující hudba dokáže získat publikum po celém světě.Cave je také skvělým spisovatelem, v Česku mu vyšly dvě knihy: I uzřela oslice anděla a Smrt zajdy Munroa. Poslední deska Ghosteen, která vyšla dva roky po tragické smrti Caveova patnáctiletého syna, je považována za jeden z dosavadních vrcholů umělcovy tvorby.

