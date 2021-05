https://cz.sputniknews.com/20210518/hra-mass-effect-legendary-edition-ma-nove-aktualizace-s-opravami-a-vylepsenimi-14525397.html

Hra Mass Effect Legendary Edition má nové aktualizace s opravami a vylepšeními

Remasterovaná hra Mass Effect Legendary Edition si libuje ve velké popularitě. Podle agregátu OpenCritic má hra momentálně průměrné hodnocení 90 procent, což...

Co se týče aktualizací, pak byl opraven obecný problém, který spočíval v tom, že launcher přestal reagovat na Xbox Series X při používání bezdrátových sluchátek. S tímto problémem se tak hráči již nebudou setkávat. Vyplývá to z postu na sociální síti.Vylepšeny byly dále textury povrchů a opraven byl problém, který způsoboval, že se zabití špatně objevovala v progresu úspěchů a cen. Vylepšeny byly i stíny a osvětlení v některých scénách. Nutno podotknout, že samotná hra se těší velké popularitě. Svědčí o tom totiž údaje agregátu Open Critic, podle kterých má nyní hodnocení 90 procent, což je nejvíce ze všech doposud vydaných her v tomto roce.Za zmínku též stojí, že hodnocení je zatím od prvních 20 recenzentů, tudíž se dá předpokládat, že další recenze budou postupně přibývat. Studio Bioware je mezi milovníky her velmi známé. Patří mezi největší RPG legendy. Proslavilo se především sériemi Baldur’s Gate, Start Wars: KOTOR, Mass Effect či Dragon Age, ale také nepříliš dobře hodnoceným titulem Mass Effect: Andromeda. Z toho důvodu se tak EA zřejmě rozhodla změnit přístup, a ačkoliv se v minulosti remasterům (vytvořená PC hra na základě již existující hry) vyhýbala, nyní vydává celou kolekci Mass Effect.Update ZaklínačeNa konci března jsme informovali o updatu pro hru Zaklínač. Update, který by měl polského RPG Zaklínače 3 výrazně zkrášlit a urychlit, totiž vyjde ještě letos.Ačkoliv od vydání Zaklínače 3 již několik let, konkrétně šest, stále je na úplném vrcholu žánru her na hrdiny (RPG). Podle všeho jsou zatím potvrzené ray-tracing a kratší nahrávací časy, a to nejen pro samotnou hru, ale i datadisky. Rovněž lze předpokládat, že součástí vylepšení hry bude i její rychlejší snímkování.Zaklínač se těší oblibě nejen ve formě videohry, ale také coby televizní zpracování. Televizní seriál Zaklínač je považován za jednu z nejúspěšnějších inscenací společnosti Netflix. První řada seriálu Zaklínač vyšla v prosinci 2019. Navazuje na sérii knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského napsaných v žánru fantasy. Knihy vypráví příběh lovce příšer Geralta z Rivie. V hlavních rolích hrají Henry Cavill, Freya Allanová, Joe Baty, MyAnna Buringová a Tom Canton.V červnu 2020 společnost Netflix prozradila název druhé řady seriálu: The Witcher: Blood Origin (Zaklínač: Původ) a bude mít šest částí.

