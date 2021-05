https://cz.sputniknews.com/20210518/izraelsko-palestinsky-stret-pokracuje-gaza-je-prakticky-bez-elektriny-14524577.html

Izraelsko-palestinský střet pokračuje. Gaza je prakticky bez elektřiny

Napětí mezi Izraelem a Pásmem Gazy pokračuje i nadále. Dnes se varovné sirény rozezněly na jihu Izraele a u hranic s Libanonem. Izrael pokračuje v bombardování... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Izraelské obranné síly na Twitteru informovaly, že se v noci rozezněly sirény varující o možném raketovém ostřelování na jihu země.Noviny Times of Israel uvádí, že sirény zněly v izraelských komunitách nedaleko Pásma Gazy a ve městě Netivot. Předcházel tomu šestihodinový klid. Podle informací novin na sebe hnutí Hamás vzalo odpovědnost za ostřelování izraelského města a označilo to za odpověď na „sionistickou agresi“.Sirény se dnes navíc rozezněly také nedaleko izraelské hranice s Libanonem v obci Misgav Am.Na Izrael v noci mířily rakety také z Libanonu, ze šesti raket žádná nepřekročila hranici.Útoky IzraeleV ostřelování Pásma Gazy nadále pokračuje Izrael. Centrem náletů se hned po půlnoci stalo město Gaza. Mezi zasaženými budovami má být kancelář katarského Červeného půlměsíce v Gaze a také jediná klinika na trasování nákazy covidem-19.Jak uvádí agentura AFP, bomby zasáhly také infrastrukturu a Gaza je prakticky bez elektřiny. Podle agentury kromě bezpečnostních rizik vzniká i krize humanitární, při bombardování o domovy přišlo přes 2 500 Palestinců, dalších 40 tisíc občanů muselo své domovy opustit.Izraelsko-palestinská krizeOzbrojený střet vypukl 10. května, zemřelo již 212 Palestinců. Izrael hlásí deset obětí. Obě strany mají další stovky zraněných.Izraelské obranné síly uvedly, že Hamás na Izrael odpálil již 3 350 raket, pouze za pondělí to bylo 200 raket.Situace v regionu se prudce vyostřila večer 10. května. Střety muslimů s izraelskou armádou začaly kvůli vystěhování několika palestinských rodin ze čtvrti Šejch Džarach ve východním Jeruzalému, následně došlo k vojenským akcím.Kvůli téměř neustálému raketovému ostřelování v Izraeli zemřelo deset civilních obyvatel. Tel Aviv zaútočil na Pásmo Gazy, kde zlikvidoval několik bojovníků, včetně vysoce postavených polních velitelů. Podle informací palestinského ministerstva zdravotnictví při izraelských útocích zemřelo 212 idí.Pásmo Gazy je jednou z částí Palestiny, jejíž dělení území je popíráno účastníky mnohaletého arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1947 Valné shromáždění OSN vypracovalo plán rozdělení Palestiny, který dodnes nepřijala arabská strana. Po převratu v roce 2007 Pásmo Gazy řídí islámská organizace Hamás.Proces mírové regulace konfliktu je pozastaven. Palestinci požadují, aby budoucí hranice mezi dvěma suverénními státy procházela tam, kde do Šestidenní války v roce 1967 s možnou výměnou území. Chtějí svůj stát vytvořit na Západním břehu řeky Jordán a v Pásmu Gazy, východní Jeruzalém chtějí udělat hlavním městem. Izrael s těmito požadavky nesouhlasí.

