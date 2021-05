https://cz.sputniknews.com/20210518/je-to-smutne-takova-je-bohuzel-cr-blanarovicova-se-ocitla-v-centru-skandalu-14517034.html

„Je to smutné, taková je bohužel ČR.“ Blanarovičová se ocitla v centru skandálu

Slovenská herečka Yvetta Blanarovičová v posledních dnech čelí aféře, do které se „zapletla“, aniž by o tom věděla, jak sama tvrdí. V médiích se totiž objevily... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Česká herečka a zpěvačka Monika Absolonová na začátku května oznámila, že již netvoří pár s otcem svých dvou synů. Následně se začaly objevovat spekulace, co by za rozpadem sedmiletého vztahu mohlo stát. A ve hře jsou i nevěry.V médiích se navíc nyní objevila zpráva, že Horna měl mít románek s Blanarovičovou, a to ještě před tím, než poznal Moniku. A údajně mezi nimi nešlo jen o platonickou lásku, jak tvrdí dobře informovaný zdroj.„Spoluhráči Tomáše se nad tím stále baví, jeho telefon je plný MMS zpráv, na kterých je malý, ale šikovný čertík,“ poznamenal jiný hráč.Blanarovičová: Jsou to odporné lžiSlovenské herečce se ale takové informace nelíbily a jasně se vůči nim ohradila na svém sociální síti.V textu pak uvedla, že dříve tyto informace nijak neřešila, ale nyní to tak nenechá.A vypadá to, že Yvetta má pevnou fanouškovskou základnu, jelikož se za ni její příznivci jednoznačně postavili.A přidávali se další: „Hrozné, Yvettko. Co ještě nevymyslí za drby?! Samozřejmě ti věříme, jsi naše holka.“Další lidé psali, že s bulvárním tiskem už to bohužel jiné nebude, ale vzkazovali dotyčné, ať se tím nenechá „semlít“.„Yvettko, jste člověk, kterému věřím. Jednu Ivetku nám už bulvár zničil, často na ni myslím… Mohou takoví lidé, kteří jen šíří lži, klidně spát a podívat se na sebe do zrcadla?“ ptala se rozhořčeně jedna z fanynek.Yvetta pak v komentářích všem vyjádřila vděk za milá slova: „Fakt upřímně děkuji za podporu…Vaše slova jsou podpora tomu, že svět je ještě v pořádku…“Yvetta BlanarovičováYvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.Monika AbsolonováPřipomeňme, že česká herečka a zpěvačka Monika Absolonová na 1. máje oznámila světu prostřednictvím sociálních sítích šokující zprávu. Po sedmi letech totiž skončil vztah s jejím partnerem a otcem dvou synů, Tomášem Hornou.Svěřila se i s tím, že ji to mrzí, ale zdůraznila, že je pro ně oba zásadní, aby byli i nadále dobrými rodiči pro své děti.V samotném závěru pak ještě všem vzkázala, včetně novinářů, ať se nezlobí, ale že tohle je vše, co k tomu řekne. „Tak mě/nás nekontaktujte. Děkuju za pochopení,“ uvedla.Sama však již párkrát prozradila nebo naznačila něco víc.

