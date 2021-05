https://cz.sputniknews.com/20210518/mzv-rf-rusko-by-nechtelo-aby-byl-seznam-nepratelskych-zemi-bezrozmerny-14526678.html

MZV RF: Rusko by nechtělo, aby byl seznam nepřátelských zemí bezrozměrný

Rusko by nechtělo, aby byl jeho seznam nepřátelských států bezrozměrný, rozšířit se však může. Uvedl to náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle Rjabkova se může seznam nepřátelských zemí i rozšířit, ačkoliv by nechtěli, aby byl seznam těchto státu bezrozměrný.Ruský diplomat zároveň poznamenal, že neví, jak důležité to pro Washington je, ale uvedl, že USA doposud nepožádaly o jejich vyloučení z tohoto seznamu. Seznam nepřátelských státůKabinet ministrů Ruské federace v pátek schválil seznam států, které nejsou vůči Rusku přátelské, seznam obsahuje dvě země: USA a Českou republiku. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že Moskva nebude zařazovat bez rozdílu jakoukoliv zemi na seznam nechovajících se přátelsky, tomuto rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza, přičemž vytvořený seznam bude možné v průběhu času revidovat. Podle ministrových slov to nebude „mrtvý“ papír: seznam „bude samozřejmě revidován“ s rozvojem vztahů s příslušným státem.Podle české diplomacie Rusko svými kroky eskaluje vztahy nejen s Českou republikou, ale i s celou EU a porušuje mezinárodní právo. Ministerstvo zahraničí ČR dále uvedlo, že Rusko zvolilo cestu konfrontace, která negativně ovlivní kontakty mezi obyčejnými občany.Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že rozhodnutí ruské vlády potvrzuje, že Česká republika reagovala ve vrbětické kauze správně.Podle prohlášení šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella považuje Evropská unie obvinění z nepřátelských akcí vůči Rusku za neodůvodněná a vyzývá Moskvu, aby přehodnotila rozhodnutí o seznamu zemí nechovajících se přátelsky.Borrell zdůraznil, že EU „vyjadřuje plnou solidaritu s Českou republikou jako se členským státem i s USA. Vyzýváme Rusko, aby plně respektovalo Vídeňskou úmluvu“.Očekává se, že téma vztahů mezi Ruskem a EU bude projednáno na summitu EU v Bruselu ve dnech 24. – 25. května.

