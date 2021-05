https://cz.sputniknews.com/20210518/narodni-knihovna-se-stala-tercem-hackeru-kvuli-utoku-je-pro-verejnost-uzavrena-14534383.html

Národní knihovna se stala terčem hackerů. Kvůli útoku je pro veřejnost uzavřena

Web ČTK informoval, že Národní knihovna se stala v noci na dnešek terčem kybernetického útoku. Webu to sdělila mluvčí knihovny Irena Maňáková. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Poté, co bylo zjištěno, že došlo k útoku, odstavila knihovna klíčové systémy a odborníci nyní pracují na jejich bezpečném znovuzprovoznění, píše web. Útok nahlásila knihovna Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kromě toho bylo podáno i trestní oznámení na neznámého pachatele.Na sociálních sítích knihovna o situaci také informovala. Uvedla, že kvůli výpadku IT technologií uzavřela svůj provoz pro veřejnost. Pakliže mají lidé zapůjčené knihy, lze je vracet do biblioschránky na hlavním nádvoří v areálu Klementina. Později pak mluvčí doplnila, že v provozu jsou některé digitální databáze, které mohou čtenáři využívat, například národní digitální knihovnu.Mluvčí upozornila, že čtenáři mají pro další informace sledovat sociální sítě, jelikož na webovou stránku umísťovat informace nyní nelze.Hackeři napadli systém veřejné správyPřipomeňme, že v březnu napadli hackeři systém veřejné správy. Na Twitteru o útoku informoval pražský primátor Zdeněk Hřib, podle kterého data magistrátu nebyla poškozena. Útok směřoval také na ministerstvo práce a sociálních věcí.Primátor Hřib na Twitteru uvedl, že magistrátní servery útok přežily a útok byl nahlášen Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.V dalším příspěvku primátor uvádí, že incident bude nahlášen v souladu s platnými předpisy Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. „Poskytneme plnou součinnost pro následnou analýzu útoku,“ uvedl na závěr Hřib.Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na svém webu vydal upozornění na sadu závažných zranitelností postihující Microsoft Exchange Server. Uvádí také, že podle informací společnosti Microsoft jsou aktuálně aktivně zneužívány. „Všem, kdo provozují Exchange server v uvedených verzích, doporučujeme bezodkladnou aktualizaci, zejména pokud je server přístupný z internetu,“ uvádělo se ve zprávě úřadu.

