https://cz.sputniknews.com/20210518/national-interest-promluvil-o-nejvetsich-problemech-americke-armady-14534832.html

National Interest promluvil o největších problémech americké armády

National Interest promluvil o největších problémech americké armády

Magazín přišel s informacemi, že ke třem čtvrtinám úmrtí amerických vojáků nedochází v zónách bojového nasazení. Přes 90 % z těchto úmrtí pak náleží na území... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T21:40+0200

2021-05-18T21:40+0200

2021-05-18T21:40+0200

svět

sebevražda

vojáci

armáda

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/78/10487885_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e3ab5c37522e2f50997866fd5ecf14a5.jpg

Jako příklad uvádí magazín příběh mladého vojáka, který byl v depresích, americká armáda mu nebyla schopna poskytnout účinnou psychologickou pomoc, a tak spáchal sebevraždu vkročením do rotoru vrtulníku. K tomuto konkrétnímu případu mělo dojít v červnu roku 2018. Voják, který se rozhodl ukončit svůj život, se jmenoval Brandon Caserta.Jeho otec, Patrick Caserta, se podle slov magazínu pokoušel vnést do sebevraždy svého syna světlo, ale „armáda jen všechno skryla“.Američtí vojáci, píše National Interest, umírají v důsledku nehod, sebepoškození či nemocí. Stoupající počet sebevražd mezi vojáky pro armádu USA prý představuje výzvu. Podle informací magazínu počet sebevražd meziročně vyrostl o 25 %.Podle slov Jennifer Norrisové, veteránky amerického letectva, se často jedná o takzvanou „vraždu skrze sebevraždu“. „Když jde mladý člověk do armády, v případě, že se to nevyvíjí dobře, tak nemohou najít východ ze situace. Místo toho jsou šikanováni do té míry, že páchají sebevraždy,“ uvedla a dodala, že „vedení s tebou bude zacházet jako s problémem, když se obrátíš k někomu pro pomoc“.Magazín dodává, že nehledě na některé snahy situaci řešit, kritici poukazují na to, že se vše zatím jen zhoršuje.„Kdyby soukromá americká společnost měla takové množství úmrtí, tak by byla zažalována a nucena dělat zlepšení a změny,“ dodala Norrisová.

https://cz.sputniknews.com/20210518/nemecko-promluvilo-o-dokonceni-nord-stream-2-14531832.html

6

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sebevražda, vojáci, armáda, usa