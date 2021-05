„Nejen láska, ale i pirátství kvete v každém věku.“ Bobošíkové Bartošovy triky neunikly

https://cz.sputniknews.com/20210518/nejen-laska-ale-i-piratstvi-kvete-v-kazdem-veku-bobosikove-bartosovy-triky-neunikly-14526881.html

Moderátorka a zakladatelka Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková se ve svém novém videu věnuje Pirátům, jejichž stranu považuje za rozporuplnou. Svůj... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Moderátorka připomíná, že některá politická hnutí jsou označována jako důchodcovská. Jedná se jak o ty strany, které senioři volí, tak i o strany, které jsou plné důchodců.O straně Ivana Bartoše platí obecné povědomí, že ji volí mladí a že je složena ze samých seniorů. „Ale pozor! Nenechme se mýlit,“ varuje Bobošíková. Podle jejích slov jsou u nich i seniorští politici, kteří mají rodinnou zkušenost s drogami. „Ideje předsedy Bartoše oslovily mnoho seniorů a zejména seniorek,“ pokračuje Bobošíková. Takže někteří senioři neváhali za Piráty kandidovat, k Pirátům vstupovat a dokonce vystupovat v propagačních spotech, v nichž poučují mimo jiné i nepirátské seniory, co to je alternativní pravda v řetězových mailech. Poté Bobošíková poukazuje na pirátský projekt Senioři na palubě, jehož cílem je přiblížit Piráty starším generacím, prohloubit mezigenerační spolupráci a vyvracet dezinformace.„Senioři na palubě Pirátů mají zasévat kořeny masarykovské a havlovské diplomacie,“ zní ve videu moderátorky. Autorka upozornila na video, v němž pirátští senioři vzdělávají ostatní o desinformacích a řetězových mailech. V záznamu vidíme registrovaného příznivce Pirátů pana Fiedlera, kterému je 74 let. Bobošíková v této souvislosti vyzdvihla, že u prezidenta Miloše Zemana Bartošovi věk při angažování v politice vyloženě vadil. Když Zeman obhajoval pozici prezidenta, bylo mu o rok méně.„Ale při honbě za seniorskými hlasy je tomu úplně naopak. Věk najednou nevadí vůbec a k seniorům se piráti lísají jako k filmovým hvězdám,“ zkritizovala strategii Bartoše a jeho křídla moderátorka.Následně Bobošíková zdůraznila, že dotyční politici senioři dokonce shánějí do svých volebních spotů. Pro vysvětlení jejich záměru Bobošíková citovala PR manažera středočeských pirátů. Podle jeho názoru je to proto, aby „klip nevyzněl, že jsme jen pro mladé“. Ve videu vidíme dalšího důchodce Antonína Pokorného, který za Piráty dokonce kandidoval v krajských volbách. Ten by legalizoval konopí, adopci dětí lesbickými páry a gayi a také si myslí, že Evropská unie nemá náhradu. Co se týče přijetí migrantů, Pokorný se domnívá, že existují tací, které by mohli být pro Českou republiku přínosem. „Jak je vidět, nejen láska, ale i pirátství kvete v každém věku,“ podotkla Bobošíková.Ve videu lze spatřit i další seniory, kteří jsou zastánci uvedených názorů. V závěrečné části pořadu Bobošíková zase připomíná, co vytkl Bartoš Zemanovi a varuje, že slibům Pirátů o mezigenerační spolupráci mohou věřit jen ti, kdo úplně ztratil paměť.

