V Německu vyhodnotili situaci okolo Nord Stream 2

V Německu vyhodnotili situaci okolo Nord Stream 2

Otázka, zdali bude dokončen plynovod Nord Stream 2, bude rozhodnuta během následujících 12 měsíců, řekl Ministr ekonomiky a energetiky Německa Peter Altmaier...

„Otázka o dokončení či nedokončení Nord Streamu 2 je jednou z těch otázek, které, možná, budou vyřešeny v následujících 12 měsících,“ řekl ministr.On dodal, že vláda Německa „doteď úspěšně překonávala všechny možné eskalace a konflikty s tím spojené“.Otázka dokončení plynovodu Nord Stream 2 závisí na stavitelích, všechna povolení od německých a evropských regulátorů jsou k dispozici, řekl Altmaier.„Já, samozřejmě, nejsem inženýr, a problémy, které nyní existují, to není absence povolení. Mnoho povolení bylo získáno nejen v Německu, ale i ve skandinávských zemích, tam, kde se provádí pokládání plynovodu. Chybí už jen malý kousek,“ uvedl německý ministr a dodal, že ukončení stavby „závisí na rychlosti ukládacích prací“.„Já to nemohu posoudit, a ani to nepatří do mých kompetencí,“ dodal.Peter Altmaier také vyzval všechny strany „držet se svých povinností“ v projektu Nord Stream 2.„Tento projekt je, z jedné strany, soukromý a komerční… Ale z druhé strany, je to projekt, který se velmi silně asociuje s politickými výzvami a problémy. Proto pro mě bylo velmi důležité, abychom paralelně s rozvojem Nord Stream 2 také garantovali dopravu plynu přes Ukrajinu. Před dvěma lety, v roce 2019, jsme přijali celý soubor opatření, a já si myslím, že my všichni se musíme držet našich povinností,“ uvedl ministr.Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna se pokračovalo v pokládce potrubí a 27. dubna se k ní připojil truboukladač Akademik Čerskij.Podle údajů provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky.

