Omezení mají různé tváře. Těhotné Soukalové se stýskalo po alkoholu

Světoznámá biatlonistka Gabriela Soukalová prožívá dobu omezení, která není spojená s pandemickými opatřeními, ale s jejím těhotenstvím. Hvězda totiž čeká... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T23:28+0200

Jak vyplývá z jejího statusu na facebookovém profilu, hvězda si zavzpomínala na časy, kdy si mohla vychutnat alkohol.„Ještě před dvěma týdny jsem machrovala na kamarádky, že mi alkohol několik měsíců vůbec nechybí... no a teď? Jenom vidím otevřený zahrádky a hned bych si s Vámi aspoň jednoho panáčka dala! Nejspíš by to tím jedním ale neskončilo! Tohle je samozřejmě video z loňska!! A co vy? Už se těšíte z toho, že jsou otevřený zahrádky a svět se aspoň částečně přibližuje k době před teď už více než rokem?“ stojí v popisku k loňskému videu celebrity.Lidé na tento status emotivně zareagovali.„Gabi, u nás na moravském Slovácku sa pije stejně pořád. Pandemie nepandemie. Máme tady vinné sklepy, tedy každý v dědině má vinný sklep, pak je to s tím popíjáním jednodušší . A slivovica ještě k tomu . Ale i tak myslím , že sa všichni v naší republice už těšá, až si v klidu sednou a vychutnají si svůj mok,“ napsal Zdeněk Blonďák Zálešák.„Milá Gábinko, moc se těším, až se nám začne život vracet k normálu, až si budem moct vychutnat všechny ty dobroty jinak než na koleni. A neboj se, těch pár měsíců uteče a určitě si dáš do každé nohy jednoho, jak říkáme u nás doma!!!“ podpořila sportovkyni Aneta Kodrlíková.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

