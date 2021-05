https://cz.sputniknews.com/20210518/osina-v-prd-americky-novinar-zautocil-na-harryho-za-to-ze-nazval-prvni-dodatek-za-prasteny-14528070.html

„Osina v prd***." Americký novinář zaútočil na Harryho za to, že nazval první dodatek za „praštěný“

„Osina v prd***." Americký novinář zaútočil na Harryho za to, že nazval první dodatek za „praštěný“

Novinář Sean Hannity zaútočil na prince Harryho za to, že nazval první dodatek Ústavy Spojených států amerických za „praštěný“, a nazval ho „osinou v prd***“... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T20:20+0200

2021-05-18T20:20+0200

2021-05-18T20:20+0200

celebrity

královská rodina

spojené království

princ harry

meghan markle

fox news

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1179/71/11797188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0324fd79596dd77c6ef8a2d9de4db716.jpg

Na konci své show ve 21:00 Hannity uvedl: „Než půjdeme, mám zprávu pro Harryho, který nyní útočí na jedno z nejposvátnějších práv Ameriky, svobodu projevu.“Hannity dodal, že přesně ten první dodatek umožnil Harrymu a Meghan udělat skandální rozhovor s Oprah.„Myslela jsem, že mu připomeneš revoluční válku,“ vtipkovala po Hannityho komentářích moderátorka Fox News Laura Ingrahamová.Harry se ve čtvrtek vyjádřil v podcastu Daxa Shepardové. „Nechci jít cestou prvního dodatku, protože to je obrovské téma, kterému nerozumím, protože jsem tu jen krátce, ale v čemkoliv najdete skulinu,“ okomentoval.„Můžete využít toho, co není řečeno, spíše než podporovat to, co je řečeno," uvedl.Mnoho Američanů bylo rozzlobeno poznámkami, stejně jako Britové.První dodatek americké ústavy je součástí Listiny práv. Zajišťuje, že Kongres USA bude dodržovat svobodu vyznání, tisku, projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.

https://cz.sputniknews.com/20210514/princ-harry-promluvil-o-geneticke-bolesti-kralovske-rodiny-a-prirovnal-zivot-v-ni-k-pobytu-v-zoo-14484004.html

spojené království

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

královská rodina, spojené království, princ harry, meghan markle, fox news, usa