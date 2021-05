https://cz.sputniknews.com/20210518/pocitace-se-systemem-windows-hlasi-problemy-se-zvukem-14533587.html

Počítače se systémem Windows hlásí problémy se zvukem

Společnost Microsoft vydala počátkem minulého týdne povinnou tradiční „úterní aktualizaci“ pro Windows 10. Jak už to tak často bývá, ne všechno šlo hladce. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Uživatelé si po aktualizaci začali stěžovat na problémy se zvukem. Vyskytly se hlavně u těch, kteří si nainstalovali aktualizaci Windows 10 KB5003173, která byla vydána 11. května pro verze Windows 10 20H2 (aktualizace z října 2020) a 2004 (aktualizace z května 2020). Zaznamenány jsou však také stížnosti od uživatelů jiných verzí systému Windows 10.Problémy vznikají náhodně, a to i ve hrách. Uživatelé si stěžují na hlasitost mnohem nižší než obvykle, ztlumení a vysokofrekvenční šum, a to i při použití výchozího nastavení hlasitosti.V programech zabudovaných do operačního systému, jako je Microsoft Edge, ale žádné problémy se zvukem hlášeny nebyly.Společnost Microsoft již uznala, že došlo k problému, její odborníci upřesnili, že problémy souvisejí s podporou systému Dolby Digital 5.1. V blízké budoucnosti bude problém podle jejích slov vyřešen.V současné době odborníci doporučují buď znovu nastavit zvukové zařízení, nebo odstranit problémovou aktualizaci.Toto však není první problém spojený s aktualizací KB5003173. Dříve si uživatelé stěžovali, že zadanou aktualizaci nelze nainstalovat. Při pokusu o instalaci KB5003173 operační systém vydával chybu a spustil automatické vrácení zpět.Návrh nového systému WindowsWindows 10 2021 obdrží aktualizovaný návrh rozhraní. Snímky obrazovky byly publikovány společností Windows Latest.Screenshoty ukazují aplikaci Nastavení, která má moderní vzhled a zaoblené úhly oken.Později zasvěcenci sdíleli okna jiných programů z testovacích sestavení systému Windows 10, jehož okna se také liší zaoblenými rohy. Takové řešení bylo například nalezeno v Terminálu.Ve druhé polovině roku 2021 se očekává velká aktualizace systému Windows 10 s kódovým označením Sun Valley. Společnost Microsoft implementuje mnoho vylepšení a přepracovává vizuální komponenty operačního systému (OS).

