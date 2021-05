https://cz.sputniknews.com/20210518/poradni-skupina-meses-uz-nebude-vlade-radit-v-boji-s-pandemii-resort-zdravotnictvi-ji-rozpustil-14531993.html

Poradní skupina MeSES už nebude vládě radit v boji s pandemií. Resort zdravotnictví ji rozpustil

Poradní skupina MeSES už nebude vládě radit v boji s pandemií. Resort zdravotnictví ji rozpustil

Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), která poskytovala vládě doporučení pro boj s pandemií. Kromě... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný orgán ministerstva zdravotnictví, který měl poskytovat rady ohledně zamezení rychlého šíření nemoci covid-19.Informaci prostřednictvím Twitteru potvrdil i jeden z členů skupiny, sociolog Martin Buchtík.„MeSES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly,“ napsal.Na facebookovém účtu se k celé věci vyjádřil také expert na globální rizika modelování pandemií Jan Kulveit, který byl také členem skupiny.Jeho prvním dojmem bylo, že to dává smysl.„Jak už jsem psal, Česko má momentálně ,únikovou rychlost’ vakcinace, takže plusminus varianty bude velmi těžké vrátit pozitivní trend. To řada lidí chápe. Je potřeba chápat že český stát začal evidence-based názorům MeSES naslouchat v podstatě po vyčerpání ostatních možností v okamžiku katastrofy a stovek mrtvých za den,“ napsal Kulveit na svém účtu na Facebooku.„Nutno přiznat, že skupina se na současné MZČR, jak jsem je poznal za dobu pandemie, příliš nehodí,“ uvedl dál s tím, že se odborníci ze skupiny snažili o mezioborový přístup v zájmu celé společnosti a poukázal na přístup ministerstva, které šetřilo penězi z rozpočtu zdravotnictví za cenu masivních škod pro společnost.Rozpuštění skupiny se ale nelíbí ministru školství Robertu Plagovi.„Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude,“ uvedl.Vedoucí skupiny MeSES a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal dříve upozornil, že ministerstvo zdravotnictví skupinu neposlouchá tak, jak tomu bylo, když byl ministrem zdravotnictví Jan Blatný.„Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace, kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav,“ uvedl Smejkal pro server Novinky.cz.Výhrady vůči MeSES minulý týden oznámila také skupina 12 lékařů. Podle nich má vláda standardní mechanizmy boje s epidemií. Klíčovou roli by měli hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik nebo hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu.

