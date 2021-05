https://cz.sputniknews.com/20210518/rakousko-postupne-vyradi-vakcinu-proti-koronaviru-od-firmy-astrazeneca-14532518.html

Rakousko postupně vyřadí vakcínu proti koronaviru od firmy AstraZeneca

Rakousko postupně vyřadí vakcínu proti koronaviru od firmy AstraZeneca

Rakousko postupně vyřadí vakcínu proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca ze svého očkovacího programu. Důvodem tohoto kroku jsou problémy s dodávkou látky... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T17:36+0200

2021-05-18T17:36+0200

2021-05-18T17:36+0200

svět

koronavirus

očkování

vakcína

svět

epidemie

rakousko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/13315231_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_071b21f512994d315f92b248976c6893.jpg

Rakousko se stalo třetí evropskou zemí, která přistoupila k postupnému vyřazení vakcíny od firmy AstraZeneca. Země hlásily několik případů závažných krevních sraženin u lidí, kterým byla podána tato vakcína.Resortní šéf dodal, že ti, kteří už dostali první dávku vakcíny od firmy AstraZeneca, dostanou i druhou, ale úřady později určí, která jiná vakcína se použije pro jakékoli opakovací dávky.Mückstein dle vlastního vyjádření trvá na tom, že daná vakcína je „bezpečná“, ale Rakousko přijalo takové rozhodnutí z důvodu špatné reputace této látky v řadách veřejnosti a kvůli problémům s její distribucí.Zmiňme, že Evropská komise zažalovala tuto britsko-švédskou farmaceutickou firmu za to, nedokázala dodat miliony dávek své vakcíny.Rozhodnutí SlovenskaMinulý týden slovenské ministerstvo zdravotnictví pozastavilo očkování vakcínou AstraZeneca. Stalo se tak poté, co Státní ústav pro kontrolu léčiv SR minulý týden označil souvislost mezi vakcínou od společnosti AstraZeneca s úmrtím 47leté ženy za pravděpodobnou.Sedmačtyřicetiletá žena, která byla naočkovaná preparátem AstraZeneca, zemřela kvůli trombóze mozkových žilních sinusů, což je jedním z možných nežádoucích účinků této očkovací látky. Podle slov mluvčí slovenského SÚKLu Magdalény Jurkemíkové je souvislost mezi samotným očkováním a následnou trombózou pravděpodobná.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský uvedl, že pacientka trpěla genetickou poruchou srážlivosti krve, která však nebyla identifikovaná před očkováním.Evropská agentura pro léčivé přípravky po prostudování dalších informací o vakcíně AstraZeneca uvedla, že její přínosy převažují nad souvisejícími riziky, ale uznala pravděpodobnost souvislosti mezi očkováním a velmi vzácným výskytem tromboembolických komplikací u pacientů. Regulátor považuje za nutné zařadit vzácnou pravděpodobnost takových komplikací do seznamu vedlejších účinků této vakcíny.Odborníci však dosud nedokázali potvrdit žádné konkrétní rizikové faktory spojené s přípravkem AstraZeneca, které by mohly vyvolat trombózu. Je známo pouze to, že většina hlášených případů se vyskytla u žen mladších 60 let během dvou týdnů po očkování.

https://cz.sputniknews.com/20210517/ve-francii-byly-nahlaseny-dalsi-ctyri-pripady-trombozy-po-ockovani-vakcinou-astrazeneca-14523249.html

https://cz.sputniknews.com/20210511/ministerstvo-zdravotnictvi-sr-pozastavilo-ockovani-vakcinou-astrazeneca-14448852.html

svět

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, vakcína, svět, epidemie, rakousko