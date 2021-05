https://cz.sputniknews.com/20210518/rano-byvaleho-premiera-matovic-si-spletl-sampon-jak-to-dopadlo-14530582.html

Ráno bývalého premiéra: Matovič si spletl šampon, jak to dopadlo?

Ráno bývalého premiéra: Matovič si spletl šampon, jak to dopadlo?

Bývalý slovenský premiér a současný ministr financí Igor Matovič nadále těší uživatele Facebooku svými vtipnými příspěvky. Tentokrát se rozhodl vyprávět příběh... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T15:59+0200

2021-05-18T15:59+0200

2021-05-18T15:59+0200

slovensko

igor matovič

zábava

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13245950_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0989b877a73595b1c1ef709a9e263f87.jpg

Slovenský ministr financí často používá svou facebookovou stránku ke sdílení svých osobních postřehů, které se netýkají politického života země. Například před více než týdnem Matovič sdílel fotografii nejvyšší třešně, jakou kdy viděl. Tentokrát bývalý premiér Slovenska zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, co se stalo, když si ráno umyl hlavu. „Začít den v kůži kočky,“ pojmenoval svůj komentář.Uživatelé nezůstali stranou a začali vtipkovat o příspěvku politika.„Šampon myje vlasy, ale špína v hlavě zůstává,“ napsal Standardní LehetIngrid Zajacová příspěvek také okomentovala: „.. I když jsi sám sebou... Nevím, od každého se očekává, že si umyje vlasy zvířecím šampónem???.. nový ministr šampónu???..“„Alespoň máte hodně co říct zahraničním návštěvám,“ vtipkoval Daniel Kujan.Zuzana Šedinárová napsala: „Skvělá zpráva: jen jsme čekali na tento status ministra financí... a čekali jsme... nezklamal.“„Matovič je takový Ellon Musk Musk svými tweety hýbe cenou bitcoinu, I. Matovič právě vypustil mem na Zomri,“ žertoval Kubo Kubský.Tomáš Kottra nezůstal stranou: „Muž, který si omylem umyje vlasy kočičím šampónem a stále se tím chlubí na své facebookové stránce, bude za pár hodin žvanit na koaliční partnery, že nechtějí zvýšit schodek o 3,4 miliardy dolarů od večera do rána.“

https://cz.sputniknews.com/20210518/na-slovensku-varovani-pred-povodnemi-plati-pro-temer-cele-uzemi-zachranari-neustale-pracuji-14525679.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, zábava, slovensko