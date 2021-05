https://cz.sputniknews.com/20210518/reditel-svr-naryskin-cesko-v-ubohem-obvinovani-ruska-prekonalo-vsechny-14535869.html

Ředitel SVR Naryškin: Česko v ubohém obviňování Ruska překonalo všechny

Ředitel SVR Naryškin: Česko v ubohém obviňování Ruska překonalo všechny

Česko překonalo všechny, co se týče hloupých a ubohých obvinění na adresu Ruska. To ale mělo neblahé následky pro politické činitele z české vlády, rating... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov na Západě na adresu Ruska pronášejí „hloupá, nyní až ubohá“ obvinění. „Všechny v těchto obviněních, v těchto výmyslech už překonalo Česko, když si vymyslelo tu divnou historiku o údajné účasti Ruska v explozích ve skladech munice, k nimž došlo před sedmi lety,“ řekl Naryškin v rozhovoru pro BBC.I činitelé, kteří mají poměrně vysoké posty v české vládě, o tom hovořili natolik nepřesvědčivě a nejasně na různých tiskových konferencích, že se to odrazilo i na nich samotných, dodal ředitel SVR.Naryškin zmínil, že rating politické strany ANO premiéra Andreje Babiše poprvé klesl pod 20 %, a rating české sociální demokracie, kterou vede vicepremiér Jan Hamáček, jenž je jednou z klíčových postav celého příběhu, „upadl velmi nízko“. „Volby se odehrají za několik měsíců, a existuje riziko, že tato strana neprojde přes minimální úroveň hlasů,“ dodal ředitel ruské SVR.Nenávist RusůVe svém rozhovoru pro BBC Sergej Naryškin rovněž varoval před tím, že činy Západu v oblasti politiky mohou vést k nenávisti Rusů.Podle jeho slov by podobné tendence mohly dokonce ohrozit mezinárodní strategickou stabilitu a bezpečnost.Vyjádření Sergeje LavrovaMinistr zahraničí Ruska Sergej Lavrov včera na tiskové konferenci okomentoval situaci kolem Vrbětic. Podle jeho názoru pravděpodobnost, že vyšetřování výbuchů ve Vrběticích povede k jasným závěrům, je velmi malá.Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě. Ministryně financí České republiky Alena Schillerová uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.

česká republika

rusko

2021

