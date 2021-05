https://cz.sputniknews.com/20210518/reprodukcni-cislo-r-mirne-vzrostlo-v-pondeli-pribylo-1-126-nakazenych-14525049.html

Reprodukční číslo R mírně vzrostlo. V pondělí přibylo 1 126 nakažených

Reprodukční číslo R mírně vzrostlo. V pondělí přibylo 1 126 nakažených

V Česku v pondělí přibylo 1 126 nakažených covidem-19, což je nejnižší pondělní číslo od půlky loňského září. Naopak zpomaluje tempo očkování.

18.05.2021

2021-05-18T09:43+0200

2021-05-18T09:43+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

česká republika

Od pondělí se na očkování proti koronaviru mohou přihlašovat lidé starší 40 let. Obě dávky v Česku dostalo již 1 105 203 lidí, první dávku dostaly přes tři miliony Čechů.Za pondělí přibylo 1 126 nakažených, celkem bylo v ČR zaznamenáno 1 654 219 případů covidu-19. Celkově se vyléčilo 1 599 881 nakažených, v nemocnicích zůstává 1 351 pacientů. Covid-19 má v Česku 29 933 obětí.Za posledních sedm dnů je v ČR 67 nově odhalených případů na 100 tisíc obyvatel. Nad stovkou zůstává pouze Zlínský kraj se 102 případy.Reprodukční číslo oproti pondělí vzrostlo o jednu setinu na 0,82. Pod jednou se reprodukční číslo drží od půlky dubna.Opatření v ČROd pondělí se rozvolnila další opatření zavedená proti šíření koronaviru. Mezi ně patří také otevření restauračních zahrádek, a to za určitých podmínek. V souvislosti s tím se český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček nechal slyšet, jaký trest hrozí těm, kteří tyto podmínky poruší.Česko se snad začíná pomalu, ale jistě, vracet do normálu. Lidé se, mimo jiné, budou moci po několika měsících opět vrátit na zahrádky restaurací a dát si něco dobrého na zub nebo se osvěžit nápojem. Aby se tak ale mohlo stát, je potřeba, aby se nejprve prokázali negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání covidu-19 v posledních 90 dnech.Jak již bylo uvedeno dříve, návštěvníky restaurací a dalších stravovacích zařízení nebude kontrolovat personál, ale hygienici a policisté.Vláda však spoléhá také na zodpovědnost hostů, kontroly budou namátkové. Havlíček ale prozradil, že lidi, kteří tyto podmínky poruší, čeká trest ve formě pokuty.Lidé mohou od pondělí také znovu vyrazit na divadlo nebo koncert, zatím se mohou konat kulturní akce pouze pod širým nebem. Podmínkou účasti zůstává negativní test, dokončené očkování nebo prodělaný covid-19.Vláda také v pondělí rozhodla o tom, že od příštího pondělí se kapacita venkovních produkcí zvýší až na 1000 lidí, zároveň by se mohly začít pořádat akce i uvnitř, pouze pro 500 lidí.

česká republika

