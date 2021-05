https://cz.sputniknews.com/20210518/severni-makedonie-vyhostila-ruskeho-diplomata-moskva-zvazuje-odvetna-opatreni-14530480.html

Severní Makedonie vyhostila ruského diplomata. Moskva zvažuje odvetná opatření

Severní Makedonie vyhostila ruského diplomata. Moskva zvažuje odvetná opatření

Vláda Severní Makedonie vyhostila jednoho ruského diplomata. Ruská strana v reakci na to zvažuje možnost odvetných opatření, sdělili Sputniku na ruském... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Agentura Bloomberg předtím informovala, že Severní Makedonie se rozhodla vyhostit ruského diplomata.„Potvrzujeme vyhoštění vládou Severní Makedonie jednoho ruského diplomata. Ruská strana zvažuje odvetná opatření,“ řekli agentuře v ruské diplomatické misi v úterý.Seznam nepřátelských zemíDnes bylo informováno, že náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že Rusko by nechtělo, aby byl jeho seznam nepřátelských států nekonečný, rozšířit se však může.„Řekněme, že zatím nejbujnější pozici v konfrontaci s námi zaujal Washington a Praha. To, co vidíme v odpovídajícím vládním nařízení, je odraz skutečného stavu věcí. Neexistuje zde žádný prvek rétoriky,“ uvedl v rozhovoru pro RBC.Ruský diplomat zároveň poznamenal, že neví, jak důležité to pro Washington je, ale uvedl, že USA doposud nepožádaly o jejich vyloučení z tohoto seznamu. „Doposud jsme neobdrželi žádosti o vyloučení Spojených států ze seznamu států, které provádějí nepřátelské akce. Tak či onak, kritériem pro vyloučení z tohoto seznamu je chování orgánů jiného státu a jejich ochota podnikat praktické kroky,“ řekl Rjabkov. Vláda Ruské federace v pátek schválila seznam států, které nejsou vůči Rusku přátelské, seznam obsahuje dvě země: USA a Českou republiku. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že Moskva nebude zařazovat bez rozdílu jakoukoliv zemi na seznam nechovajících se přátelsky, tomuto rozhodnutí bude předcházet hluboká analýza, přičemž vytvořený seznam bude možné v průběhu času revidovat. Podle ministrových slov to nebude „mrtvý“ papír: seznam „bude samozřejmě revidován“ s rozvojem vztahů s příslušným státem.

