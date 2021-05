https://cz.sputniknews.com/20210518/staci-deset-lodi-severni-lodstvo-se-uci-s-novym-utocnym-komplexem-14527087.html

„Stačí deset lodí.“ Severní loďstvo se učí s novým útočným komplexem

Zkoušky nejnovější protilodní střely Cirkon se blíží ke konci, fregata Severního loďstva Admirál Gorškov se připravuje na závěrečné zkušební starty.

První nosičPřesné datum zahájení závěrečných zkoušek není zatím známo, podle slov ministra obrany Sergeje Šojgua však bude do konce léta střela zcela otestována. A v dubnovém poselství Federálnímu shromáždění Vladimir Putin oznámil, že tato zbraň bude brzy uvedena do pohotovosti. Sériové dodávky ruským ozbrojeným silám jsou naplánovány na příští rok. Přední fregata projektu 22350 Admirál Gorškov vystřelila jako první perspektivní raketu Cirkon na cvičný cíl na moři. Fregata byla zařazena do složení loďstva v létě roku 2018. Díky tomu, že nese na palubě pokrokové elektronické systémy a má vysoký stupeň automatizace, je často označována za „plovoucí počítač“. Přičemž mnohé technologie byly uplatněny poprvé.Hlavní zbraní fregat jsou rakety s plochou dráhou letu Kalibr v 16 vertikálních odpalovacích zařízeních. Dělostřelectvo má univerzální 130milimetrové kanóny, které vypálí 30 výstřelů za minutu a mají dostřel 23 kilometrů. Oblohu kontroluje protiletadlový raketový komplex Poliment-Redut. Proti ponorkám mají bojovat čtyři torpédomety Paket-NK. Vlajková loď série Admirál Gorškov byla založena v roce 2006, byla to první nová velká hladinová loď od dob SSSR. Fregata byla zkušebním polygonem pro velké množství projektů, různých systémů zbraní, prostředků protivzdušné obrany a radioelektronického zařízení. Takže rozhodnutí vybavit tuto platformu experimentálním Cirkonem je zcela logické. První zkoušky střely z paluby Admirála Gorškova se konaly v prosinci roku 2019. Podle informací Ministerstva obrany RF byly vystřeleny tři rakety: dvě na námořní a jedna na pozemní cíl.Bránit ArktiduVývoj principiálně nového hypersonického komplexu námořní a pozemní dislokace byl zahájen v letech 2010, úspěšnou realizaci projektu oznámil prezident Vladimir Putin poprvé v roce 2018.Očekává se, že námořní verze nahradí protilodní rakety Granit, které jsou ve výzbroji od poloviny 80. let. Cirkony budou vybaveny moderní a zmodernizované lodě, především fregaty projektu 22350, křižník Admirál Nachimov a perspektivní torpédoborce Liděr. Kromě toho budou hypersonickými střelami vybaveny víceúčelové jaderné ponorky 971, 949A a 885. Prioritu má Severní loďstvo, což není náhoda.„Cirkon má velký dolet, v průběhu provozu jsou potřebné kontrolní starty a střelby v rámci bojové přípravy,“ podotkl v rozhovou pro Sputnik bývalý velitel Severního loďstva Vjačeslav Popov. „Díky své rozloze se operační zóna Severního loďstva a jeho polygony lépe hodí pro zdokonalování nových typů zbraní než třeba Baltské nebo Černé moře,“ uvedl Popov.Navíc je arktické pásmo nejnebezpečnějším směrem raketového útoku pro celé Rusko. „Severní loďstvo odpovídá za Arktidu,“ vysvětluje admirál. „Posílení útvaru je otázka nejen dneška, ale také perspektivy. Arktidě patří budoucnost jak z hlediska dopravy, tak i z hlediska zajištění obrany země. Raketa Cirkon je univerzální. A v určité etapě rozvoje ozbrojených sil se stane hlavní raketovou zbraní pro celé vojenské námořnictvo a také mohutným zadržujícím činitelem pro cizí země při přijetí rozhodnutí, která by mohla ohrozit bezpečnost Ruska,“ dodal.Prostředek kontrolyV průběhu zkoušek zasahoval Cirkon jak pozemní, tak i námořní cíle ve vzdálenosti až 450 kilometrů. Jmenovitý dostřel činí jeden tisíc kilometrů. Maximální rychlost letu je 9 Ma, čili přibližně 11 tisíc kilometrů za hodinu. Dělá to raketu nezranitelnou pro jakékoli moderní a perspektivní zachycovací prostředky.Není divu, že na Cirkon ihned zareagovaly západní země, včetně USA. Pentagon pozorně sleduje každý jeho start a uznává značné zaostávání za Ruskem v oblasti hypersonických zbraní. Američtí odborníci pokládají tento komplex za vážnou hrozbu pro letadlové lodě – hlavní útočnou sílu amerického vojenského námořnictva.Podle slov předsedy Všeruského hnutí na podporu námořnictva Michaila Něnaševa všechny projekty pro armádu a námořnictvo, včetně Cirkonu, jsou reakcí na agresivní scénáře Západu.„Ve světle nejnovějších prohlášení francouzských a amerických vojáků je jasně vidět, že západní země musí poukazovat na Rusko jako na nebezpečného nepřítele,“ říká Něnašev. „Jsou už dávno vypracovány scénáře, politická třída Západu bude provádět linii proti Rusku. Cirkon je ale ochranným prostředkem 21. století v podmínkách mimořádné politické turbulence. Musíme přesvědčivě ukázat své možnosti,“ dodal.Odborník se domnívá, že deset ponorek a hladinových lodí s Cirkony vedle jaderných útočných a obranných zbraní námořníkům Severního loďstva umožní řešení jakýchkoli geopolitických úkolů pro obranu země. „Charakteristiky rakety jsou takové, že podle všech předpovědí nebudou moci Američané bez mimořádných opatření vytvořit něco podobného ještě asi deset let,“ vysvětluje Něnašev. Na základě Cirkonu bude vybudována strategicky efektivní obrana, a to za mnohem menší peníze než v době START 1 nebo START 2. Deset lodí ochrání Arktidu a zajistí bezpečnost Severní mořské cesty. Cirkony dokáží zasahovat pozemní cíle a mohou ničit objekty NATO v Norsku nebo na Aljašce. Kromě toho se zkoumá otázka vývoje verze Cirkonu pro raketové letectvo,“ uvádí odborník.Je příznačné, že Cirkon, který ani nebyl ještě zařazen do výzbroje, už ovlivňuje politiku. Velvyslanec Ruska v USA Anatolij Antonov podotkl, že úspěšné zkoušky komplexu dodávají jistoty ruským diplomatům v jednáních s Američany o kontrole zbrojení.

