„Takže hodláte uklízet sami po sobě?“ Pekarová Adamová zase perlila a zase to schytala

„Český právní řád je prorostlý plevelem zbytečných norem. Proto je potřeba v něm udělat pořádek a plevel prosekat. Zbytečné zákony zrušíme a za každou novou povinnost zrušíme dvě stávající,“ napsala šéfka TOP 09.Politička zdůraznila, že legislativa musí být přehledná a čitelná pro všechny.„Budeme se proto řídit dvěma základními principy:-méně je více,-kvalita před kvantitou,“ stojí ve statusu šéfky TOP 09.Na závěr svého statusu se Pekarová Adamová obrátila k lidem s běžnou výzvou.„Tak pojďte s námi dát Česko dohromady,“ napsala politička a sdílela odkaz na volební program koalice Spolu.Jak svědčí komentáře pod příspěvkem, sledující její patos neocenili. „Takže hodláte uklízet sami po sobě? Zatím jste celkem úspěšně zaváděli zákon na každou blbost,“ adresoval svou kritiku političce Luboš Kouba.„Chcete říct, že ODS, která nás částečně do marasmu nevýhodných IT smluv dostala, bude pracovat na jejich zrušení? Digitalizace se bez vyvázání z těchto smluv nepohne. A jestli chcete přejít na cloud, tak akorát budete platit další výpalné a další vendor lock-in,“ uvedl Pavel Kočička.„S křížkem po funuse?“ vytkl Pekarové zpoždění návrhu Václav Bouček.„A když zrušíme všechny, můžeme jít v pátek dřív domů?“ přišel s další otázkou Jan Lička.Na adresu strany TOP 09 zazněly i razantnější výroky.„Ježíš, už běžte do pekla, nikdo vás tu nechce korytáři,“ doporučil Pekarové Jan Chrenčik.Vyzná se i v dějepisu16. března Pekarová Adamová „vynikla“ svými znalostmi dějin a současnosti u příležistosti připomínky začýtku okupace ČSR nacisty, v jejímž důsledku byly v zemi zavírány školy, lidé odvlékáni na nucené práce nebo popravováni.„Před 82 lety začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů. Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňme,“ napsala na twitterovém profilu předsedkyně TOP 09.​Těchto pár vět političky však stačilo, aby se zvedla vlna nesouhlasu a pobouření.„To je fascinující neznalost historických reálií. Jestli protektorát něco byl, rozhodně ne autonomní. Šlo fakticky jen o propagandistické tvrzení německé okupační zvůle, které mělo zastřít stav bezpráví. Tzv. vláda protektorátu byla podřízena Úřadu říšského protektora apod,“ smetl šéfku TOP 09 hradní mluvčí Jiří Ovčáček.​Spousta uživatelů sociálních sítí se nezdržela sarkasmu.„ ‚Autonomní‘ protektorát. To je do soutěže o Orwellovu cenu, nebo co?“ dotazuje se Pavel Kohout.​„21.8. si připomínáme invazi vojsk Varšavské smlouvy, zatímco 15.3., tedy právě DNES, si...... taktéž tak trochu připomínáme invazi vojsk Varšavské smlouvy, jak jsem se níže dočetl. 21.8. to byli Rusové, u výročí 15.3. se už ale mluví o nacistech... kteří se, jak jsem se dnes s úžasem dozvěděl, omluvili... P. S. Se bojím, abych se tímto tempem za pár let nedozvěděl, že nás před nacisty osvobodili také Němci,“ přišel se svou předpovědí Patrik Nacher.„Seznamte se: Její Slaboduchost Markéta Pekarová Adamová, korunovaná zbytečnost z Tupohlav a Německých Řiťolezic,“ stojí v nelítostné poznámce na adresu Adamové od uživatele s nickem VB.

