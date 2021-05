https://cz.sputniknews.com/20210518/tepla-se-zatim-nedockame-do-poloviny-cervna-budou-v-cesku-teploty-podprumerne-14524820.html

Tepla se zatím nedočkáme. Do poloviny června budou v Česku teploty podprůměrné

Český hydrometeorologický ústav vydal měsíční výhled, ze kterého vyplývá, že období od 17. května do 13. června bude teplotně podprůměrné. Ohledně srážek však... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T09:11+0200

Následující týden bude nejchladnější, teploty se budou pohybovat pouze v rozmezí mezi devíti až dvanácti stupni. Nadprůměrné budou naopak srážky, napršet může až 33 milimetrů.Od druhého týdne teploty porostou, mohlo by být 10 až 17 stupňů. Srážky budou průměrné. Třetí týden se teploty očekávají mezi 11 až 19 stupni. Srážky budou nadále průměrné.Nadprůměrné teploty se očekávají ve čtvrtém týdnu, i když napršet by mohlo přes 40 mm srážek. Teploty se čekají od 12 do 21 stupňů.Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 70 milimetrů, průměrná teplota se do 13. června předpovídá 15 stupňů.Očkování v ČeskuPředseda české vlády Andrej Babiš v neděli na svém twitterovém účtu poznamenal, že v Česku již bylo plně naočkováno přes milion obyvatel. Avizoval také otevření nové věkové kategorie pro vakcinaci.Od pondělí se na očkování mohou hlásit již lidé z věkové skupiny 40 plus.

česká republika

2021

