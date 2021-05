https://cz.sputniknews.com/20210518/tuto-vyhublou-fenku-tyraly-romske-deti-nedoufala-ze-ji-nekdo-vysvobodi-ale-stalo-se-14522529.html

K tomuto děsivému případu došlo v romské osadě v obci Trhovište na Slovensku. Místní děti týraly pejsky, pořádaly psí zápasy a pak videa zveřejnovaly na... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Zubožená fenka tam žila 24 hodin denně ve tmě mezi odpadky, bez jídla a vody. Zachránci zvířat z psího útulku Michalovce s námahou odebrali pejsky ze zajetí, několik týdnů žádali státní veterináře z RVPS o pomoc. Ti jediní mají pravomoc odebrat psy, ale odpovídali, že nemají čas.Danka měla demodikózu, byla vyhublá a velmi vylekaná. Pejsek zažil strašné věci a doufal, že teď všechno bude lepší. Ale vyšlo najevo, že Danka má rozsáhlou rakovinu. Byla jí provedena operace, lékaři ji odstranili na játrech velký karcinom, ale rakovina je již v celém těle a velké metastázy má podél celé mléčné žlázy od pohlavních orgánů až po přední tlapku. A pejsek čeká na domov na dožití. Muž pomohl březí fenceDříve v Srbsku dobrovolník zachránil březí fenku, která se schovávala v keřích a kňučela. Záchranář se rozhodl, že ji vytáhne, a pak uviděl, že je fenka březí. Muž ji vzal opatrně do náruče, uklidnil ji a odnesl do svého přístřeší, které bylo nedaleko. Pro budoucí maminku vyčlenil samostatné místo s co nejpohodlnějšími podmínkami a jen čekali, až se jí narodí potomci.

2021

Tuto vyhublou fenku týraly romské děti, nedoufala, že ji někdo vysvobodí, ale stalo se… Zachrána fenky

