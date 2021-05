https://cz.sputniknews.com/20210518/velka-vlna-nelegalnich-migrantu-z-maroka-do-spanelska-znepokojuje-evropskou-komisi-i-ceske-politiky-14531279.html

Velká vlna nelegálních migrantů z Maroka do Španělska znepokojuje Evropskou komisi i české politiky

Evropská komise je znepokojena náporem tisíců migrantů do španělské exklávy v Africe. Evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová vyzvala... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí ráno začaly skupiny migrantů přecházet přes hranice Maroka se Španělskem v oblasti exklávy Ceuta v severní Africe. Hraniční bariéry, které byly instalovány v moři, migranti přeplouvali na gumových člunech nebo je deformovali jinými dostupnými prostředky. Jedná se tak o bezprecedentní průnik nelegálních přistěhovalců do Španělska za jeden den. Kvůli obrovskému náporu je civilní stráž nedokázala zastavit. Ministerstvo vnitra vyslalo do oblasti další jednotky policie a civilní stráže, zapojena je také armáda. Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska dnes uvedl, že do Maroka se povedlo vrátit 1,5 tisíce nelegálních přistěhovalců z přibližně šesti tisíc. Evropská komisařka připomenula, že hranice Španělska jsou hranicemi Evropské unie a vyzvala marocké úřady ke spolupráci s EU v otázkách migrace.Migrace trápí i české politiky Migrační vlna v podobě šesti tisíc uprchlíků do španělské exklávy Ceuta znepokojila i premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády se v pořadu 360⁰ CNN Prima NEWS zmínil, že chce otázku migrace řešit mimo Evropskou unii. Zdůraznil, že Česká republika by měla samostatně rozhodovat o tom, kdo bude mít právo v zemi žít. Zmiňme, že za několik prvních měsíců letošního roku do Evropy zamířilo přibližně 36 tisíc obyvatel třetích zemí, což je třetinový nárůst v porovnání se stejným obdobím v roce 2020. Premiér uvedl, že nemůže předpovědět, zda se bude opakovat rok 2015, kdy vrcholila migrační krize. Momentálně se však při migraci opakuje pašeráctví, hazardování se životy a přeplněné kapacity utečeneckých táborů. Babiš míní, že uprchlické kvóty, podle kterých se žadatelé o azyl rozmísťovali mezi členskými státy, se již nevrátí. Andrej Babiš vidí řešení této situace v likvidaci pašeráckých gangů a návratu nelegálních migrantů zpět do vlasti. S názorem Babiše souhlasí i předseda SPD Tomio Okamura. „EU nám chce přikázat přijímání migrantů, eurokomisařka Ylva Johansson vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa do EU ještě zvýšily,“ uvedl Okamura na svém twitterovém účtu.Koalice Pirátů se STAN v koaliční smlouvě také slibují řešení migrační otázky. Naznačují, že kvóty určující počty migrantů nepodporuje.

