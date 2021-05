https://cz.sputniknews.com/20210518/verzi-o-vybuchu-ve-vrbeticich-je-nekolik-jen-se-to-nesmi-rikat-nahlas-14525984.html

Verzí o výbuchu ve Vrběticích je několik, jen se to nesmí říkat nahlas

Verzí o výbuchu ve Vrběticích je několik, jen se to nesmí říkat nahlas

Pan prezident Miloš Zeman si stojí za tím, že verzí výbuchu muničních skladů ve Vrběticích je několik. Připouští to i média, ale opatrně. 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T11:04+0200

2021-05-18T11:04+0200

2021-05-18T11:04+0200

názory

miloš zeman

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/974/74/9747482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ab36f2494648372c724d6328ab6c6d0.jpg

Jejda, tady se nám to začíná kazit. Tady něco nehraje. Média hlavního proudu o tom informují šeptem, ale prosakuje to ven. Kauza Vrbětice není tak jasná a čistá, jak by se mohlo na první pohled zdát.O co jde? Už to naznačoval pan prezident Miloš Zeman, neexistuje jen jedna jediná verze o výbuších muničních skladů ve Vrběticích. Sice premiér Andrej Babiš tvrdí, že to tak je, že za výbuchem zboží bulharského zbrojního barona Emilijana Gebreva má stát Rusko, ale pozor.Pan Zeman v nedělním rozhovoru pro rádio Frekvence 1 zopakoval, že nadále není přesvědčen o tom, že existuje jen jedna vyšetřovací verze explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Vedle zapojení ruských tajných služeb podle něj dlouhodobě existuje také verze o neodborné manipulaci s výbušninami. V rozhovoru na Frekvenci 1 dnes navíc odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničních skladech.Není to ale fikce, jak se snaží tvrdit prezidentovi odpůrci. Se stejnou informací už přišla česká média. Jen se okolo toho našlapuje po špičkách.Podle deníku Mladá fronta DNES po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 postrádá zbrojařská společnost Imex Group tisíce kusů zbraní, včetně protitankových raketometů. A konkrétně 1 000 ručních protitankových raketometů RPG 7, 800 samopalů, 500 kulometů a 100 pistolí. Chybí údajně i tisíce kusů příslušenství nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. Firma nevěří, že by je rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo.Je to to manko, o kterém hovoří pan prezident Zeman? Vypadá to, že ano. Zmizení tak solidního arzenálu je velká věc a velký problém. Vznikají tím otazníky, co se se zbraněmi stalo? Nedostaly se do držení teroristů na Blízkém východě nebo hůř, v Evropě? To jsou otázky, na které by česká vláda měla odpovědět. Jde totiž o naší bezpečnost. Jenže se zdá, že to není z politického ohledu možné. Jednou za výbuchem stojí Rusové, tak se musí držet basa.Stále platí jedno: nedělejme unáhlené závěry. Jak řekl pan prezident Zeman, musí se tlačit na to, aby se Vrbětice vyšetřily padni komu padni. A česká média hlavního proudu, za jiných situací kritická až hanba, by se tohoto pravidla vyřčeného panem prezidentem měla držet.O křivolakém vývoji kauzy Vrbětice Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Tato kauza měla být důkladně prošetřena, než se vláda uchýlila k veřejným výrokům bez jasných důkazů,“ říká důrazně paní poslankyně.Proč tak málo v českých médiích hlavního proudu zaznívají alternativní verze? A když už zazní, tak nejsou brány v potaz. Jako ta od MF DNES.„Dnes se přeci nedává prostor alternativním názorům, dnes existuje jen ten jeden správný názor, který říká mainstream. Názorové diskusi se už dnes nedává prostor a to je důkaz toho, že nám umírá demokracie,“ míní politička.Anebo už není cesty zpět, když kvůli Vrběticím byli vyhoštěni ruští diplomaté a celé vyšetřování by se proměnilo ve frašku?Dozvíme se pravdu, jak to ve Vrběticích opravdu bylo?„Možná za pár let až to nebude nikoho zajímat, hlavně, že dnes případ splnil svůj účel,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

https://cz.sputniknews.com/20210517/zeman-oznacil-babise-za-sveho-mozneho-nastupce-na-prezidentsky-post-14511338.html

mcmillan Koudelkovo vysvětlení Vrbětické kauzy je verze pro idioty. Měl ještě dodat: Věřte a víra vaše vás uzdraví. 😊 5

10

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

miloš zeman, česká republika, rusko