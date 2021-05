https://cz.sputniknews.com/20210518/zeman-prijal-srbskeho-prezidenta-vucie-na-hrade-udelil-mu-rad-bileho-lva-14528798.html

Zeman přijal srbského prezidenta Vučiće na Hradě. Udělil mu Řád bílého lva

Zeman přijal srbského prezidenta Vučiće na Hradě. Udělil mu Řád bílého lva

Český prezident Miloš Zeman udělil dnes srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva první třídy. Mluvčí Hradu Jiří... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

Prezidenti si tak vyměnili vyznamenání, jelikož ten český dostal vysoké srbské vyznamenání určené prezidentům nebo premiérům Řád Srbské republiky na stuze. Srbský prezident mu ho udělil v loňském roce, dnes mu ho pak předal.Zeman udělil srbskému prezidentovi Řád bílého lva za „zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky“. Právě tento řád je nejvyšším českým státním vyznamenáním, přičemž druhé je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Kromě těchto vyznamenání uděluje prezident i medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Co se týče vyznamenání, které obdržel český prezident, tedy Řád Srbské republiky, pak to je nejvyšší srbské státní vyznamenání, které se uděluje ve dvou třídách. Jedna z nich je na velkém náhrdelníku, druhá pak na stuze. Zeman dostal od Vučiće vyznamenání v loňském únoru při příležitosti oslav Dne státnosti, a to za „vynikající zásluhy o rozvoj mírové spolupráce a přátelských vztahů mezi Srbskou republikou a Českou republikou“.O akci informoval také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na sociální síti. „Prezident Srbské republiky Aleksandar Vučić udělil vyznamenání prezidentu republiky Miloši Zemanovi za vynikající zásluhy o rozvoj mírové spolupráce a přátelských vztahů mezi Srbskou republikou a Českou republikou,“ napsal.Návštěva srbského prezidentaZmiňme, že srbský prezident přijel na návštěvu Česka již v pondělí, dnes pak začala oficiální část cesty. Nejprve se jedná na Pražském hradě s prezidentem Zemanem a s národními delegacemi, odpoledne a večer se pak potká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem.Na hradním nádvoří uvítala Vučiće čestná jednotka Hradní stráže a její hudba, součástí byla i vojenská přehlídka. Na nádvoří pak byli členové národních delegací, z české strany přišli například ministr zahraničí Jakub Kulhánek, ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Vučić zůstane v České republice tři dny – odjede tedy ve středu, kdy se setká i s premiérem Andrejem Babišem. Srbský prezident navštívil Česko již v roce 2014 jako premiér. Ve funkci prezidenta navštívil Prahu na pracovní návštěvě v roce 2019. Tehdy se zúčastnil jednání Visegrádské skupiny. Český prezident zase Srbsko navštívil v roce 2019 a 2014 na oficiální návštěvě. V lednu 2002 se vydal do země jako premiér.

mcmillan Tak se budeme těšit na fotky Vučiče s Vystrčilem. Tchaiwanci budou muset dát štokrle, aby se vlezl do záběru. Výškový rozdíl asi 70 cm, o mentálním ani nemluvě. Být Vučičem, připomněl bych Zemanovi jeho vstřícnost přeletům humanitárních bombardérů NATO nad ČR. 😊 6

