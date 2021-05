https://cz.sputniknews.com/20210518/zeman-se-omluvil-za-zemana-co-zamlcela-pekarova-adamova-14533776.html

Zeman se omluvil za Zemana. Co zamlčela Pekarová Adamová?

Zeman se omluvil za Zemana. Co zamlčela Pekarová Adamová?

Dnešní omluva v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće za bombardování Jugoslávie, která zazněla z úst prezidenta Miloše Zemana, vzbudila pozornost... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-18T19:13+0200

2021-05-18T19:13+0200

2021-05-18T19:13+0200

česko

aleksandar vučić

srbsko

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/498/83/4988306_0:13:1100:632_1920x0_80_0_0_c9d7e9e14c9525cdcabb8838ffa8444b.jpg

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová sdílela usnesení vlády České republiky ze dne 2. dubna 1999, v němž se jednalo o souhlasu s přelety vojenských letadel států NATO přes území České republiky v souvislosti s operací aliance v prostoru Jugoslávie.Připomeňme, že v dokumentu stojí podpis Miloše Zemana, který v této době působil ve funkci předsedy vlády. Došlo k tomu krátce po přijetí ČR do Severoatlantické aliance.„Miloš Zeman se omluvil za Miloše Zemana. Pokračovat může tím, že se omluví všem lidem, o kterých lhal. Ferdinandem Peroutkou může začít,“ vyslovila se šéfka TOP 09.Uveďme, že ke zmínce o Peroutkovi má však někdo i jiný názor.„Peroutkův článek Hitler je gentleman se nenašel, proto je Zeman lhář. To neznamená, že neexistuje,“ připomněl uživatel Twitteru s nickem Bear.CB. „Za zahraniční politiku je zodpovědná vláda, bylo tomu tak v době, kdy on sám byl premiérem, je tomu i teď, a proto si myslím, že by se k takovýmto krokům neměl uchylovat bez toho, aby to dopředu projednal a zkonzultoval s vládou. Měl by to být společný postup,“ poskytla širší stanovisko serveru Novinky šéfka TOP 09.Ve stejném stylu se vyjádřil i předseda STANu Vít Rakušan.„Přijde mi to pokrytecké. Miloš Zeman se k rozhodnutí své vlády nikdy příliš nehlásil, naopak se vina svalovala na Václava Havla. Jeho omluvu beru tedy jako přiznání odpovědnosti. A už jsme si zvykli, že prezident Zeman vytváří alternativní zahraniční politiku, za kterou je ovšem zodpovědná vláda,” uvedl politik.Zeman a udělat jinak? Co by nastalo. Pohled očitého svědkaDiskuze o postupu Zemana v roce 1999 nezačala dnes.Před dvěma lety redakce Sputniku upozornila na to, že politik Ivan David nesouhlasil s názorem analytika Štěpána Kotrby o odpovědnosti Miloše Zemana za bombardování Bělehradu v roce 1999. Pokud by tehdejší premiér Zeman prosazoval odmítnutí souhlasu s bombardováním, padla by podle jeho slov vláda a prezidentem by se stal ke všemu ochotný Karel Schwarzenberg.Podle Kotrby totiž Miloš Zeman podporoval válku v Jugoslávii „humanitárním“ bombardováním Bělehradu.Ivan David však uvedl svou verzi událostí, kterých se stal jako poslanec očitým svědkem.Připomněl, že v březnu 1999 probíhalo jednání vlády, na kterém se řešila otázka přeletů letadel NATO přes území České republiky a ztráty na civilním obyvatelstvu při leteckých útocích.„Jednání řídil předseda vlády Miloš Zeman. Postupně se svými stanovisky vystupovali snad všichni přítomní členové vlády s výjimkou Miloše Zemana, který nesdělil svoje stanovisko a na vystoupení členů vlády nijak nereagoval,“ poznamenal. Podle autora článku není pravdou, že byl souhlas vynucený premiérem, tím méně pohrůžkami odvolání.Dle názoru Davida bylo zřejmé, že orgány NATO neměly v úmyslu dát Česku skutečnou šanci se odpovědně vyjádřit a počítaly s formálním souhlasem.Kromě toho je podle Davida velmi patrné, že by v takovém případě padla vláda.„Zeman by byl ‚neúspěšný‘ a z Nového Veselí by se již nevrátil. Prezidentem by byl ke všemu ochotný Karel Schwarzenberg, dnes vzdor jeho stavu zřejmě podruhé,“ uzavřel.

https://cz.sputniknews.com/20210518/zeman-se-v-pritomnosti-srbskeho-prezidenta-omluvil-za-bombardovani-jugoslavie-a-poprosil-odpusteni-14529759.html

srbsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksandar vučić, srbsko, miloš zeman