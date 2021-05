https://cz.sputniknews.com/20210518/zeman-se-v-pritomnosti-srbskeho-prezidenta-omluvil-za-bombardovani-jugoslavie-a-poprosil-odpusteni-14529759.html

Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta omluvil za bombardování Jugoslávie a poprosil o odpuštění

Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta omluvil za bombardování Jugoslávie a poprosil o odpuštění

Prezident republiky Miloš Zeman se za přítomnosti svého srbského protějšku Aleksandra Vučiče omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie. Poprosil Srby o... 18.05.2021, Sputnik Česká republika

„Byli jsme poslední, kdo dali souhlas (s bombardováním - red.). A zoufale jsme se ohlíželi po alespoň jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti. Ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy. A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje“ uvedl Miloš Zeman. Srbský prezident za omluvu poděkoval.O omluvě českého prezidenta informoval na svých sociálních sítích i jeho mluvčí Jiří Ovčáček.„Prezident České republiky Miloš Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999. Prezident republiky Miloš Zeman osobně poprosil srbský národ za odpuštění,” napsal Ovčáček na svém Facebooku.Bombardování SrbskaNATO bombardovalo Srbsko v roce 1999 po dobu 78 dní, od 24. března do 10. června. Přesný počet obětí agrese nebyl oficiálně publikován, ovšem, podle srbské strany, při bombardování zemřelo od 1200 do 2500 lidí, dalších asi 6000 lidí bylo zraněno. Bombardování NATO bylo namířeno na ničení klíčové infrastruktury státu, průmyslové objekty, školy, nemocnice, kulturní památky, kostely a kláštery. Terči se stávaly i obytné domy. Letouny NATO za sebou zanechávaly spoušť nejen v srbských městech, na kolena padla také ekonomika země. Bělehrad škody ocenil na 30 až 100 miliard dolarů.Miloš Zeman byl tehdy ve funkci předsedy české vlády. Česko, které několik dní předtím vstoupilo do Severoatlantické aliance, útok NATO na Srbsko podpořilo.Návštěva srbského prezidentaSrbský prezident Aleksandr Vučič je v Česku na oficiální státní návštěvě. Při této příležitosti dostal z rukou prezidenta Zemana nejvyšší státní vyznamenání: Řád bílého lva první třídy. Zeman udělil srbskému prezidentovi Řád bílého lva za „zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky“.Srbský prezident přijel na návštěvu Česka již v pondělí, dnes pak začala oficiální část cesty. Nejprve se jedná na Pražském hradě s prezidentem Zemanem a s národními delegacemi, odpoledne a večer se pak potká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem.Vučič zůstane v České republice tři dny – odjede tedy ve středu, kdy se setká i s premiérem Andrejem Babišem.

