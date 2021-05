https://cz.sputniknews.com/20210518/zpevak-ben-cristovao-zarazil-lidi-fotkou-s-cernou-rouskou-a-cervenymi-rty-ktera-mela-skryty-vyznam-14531666.html

Zpěvák Ben Cristovao zarazil lidi fotkou s černou rouškou a červenými rty, která měla skrytý význam

Ben Cristovao, který se netají svými exotickými kořeny, zarazil svým příspěvkem zřejmě nejednoho uživatele. Je na něm totiž zachycen v černém oblečení, na sobě má červenou čepici a především černou roušku s velkými červenými rty. Pod fotkou se pak rozepsal, co tímto outfitem chtěl říci. Uvedl, že když vyrůstal, byli lidé afrického původu v některých dětských knihách a na mnoha videích často zobrazovaní jako černí klauni s velkými rty, kteří jedli jiné lidi, s tělem pouze pokrytým křovím, a mluvící jazykem, ze kterého si často dělali legraci jeho spolužáci a jak zjistil v mnoha komediích pak i lidé jiných národností. A jaké reakce sledujících se daly najít pod fotkou? Často se coby reakce vyskytovala černá a červená srdíčka. Ti, kteří se rozhodli, že svůj pohled vyjádří slovy, pak reagovali různě. Některým neunikal celkový vzhled Bena. „Sluší ti to,“ zaznělo například.„Krásně napsáno,“ sdělil další sledující. „Zbožňuju ten příběh za tím. Měl bys říkat svoji pravdu, Bene. Je to skvělý způsob, jak to odrazit směrem k nenávisti,“ reagoval jiný.Ben CristovaoBen Cristovao je český zpěvák, textař, sportovec, a herec. V roce 2020 byl s písní Kemama nominován jako reprezentant Česka na později zrušené finále soutěže Eurovision Song Contest. V roce 2009 byl finalistou talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar, kde skončil na 7. místě.Jeho matka pochází ze západních Čech, otec Bénis Cristóvão je z Angoly. Z druhého otcova manželství pocházejí tři Benovy mladší nevlastní sestry, z nichž Bianca Cristovao je aktivní jako stand-up komička.Mezi jeho známé písně patří například ta s názvem Bomby, Úžasná, ASIO nebo také duet se slovenskou zpěvačkou Márií Čírovou s názvem Padam.

