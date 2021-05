https://cz.sputniknews.com/20210519/barack-obama-rekl-ze-pozorovani-ufo-je-dulezite-14538531.html

Barack Obama řekl, že pozorování UFO je „důležité“

Barack Obama řekl, že pozorování UFO je „důležité“

V rozhovoru pro The Late Late Show Jamese Cordona Barack Obama v pondělí večer okomentoval nedávno zveřejněné video z července roku 2019, které ukazuje UFO u... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý prezident prozradil, že byl při svém zvolení prezidentem v roce 2008 zvědavý na výzkumné programy americké vlády v oblasti mimozemských životních forem, ale vysmál se zvěstem o tajné laboratoři, kde byly drženy mimozemské vzorky.„Takže si myslím, že lidé stále berou vážně snahu vyšetřovat a zjistit, co to je. Ale dnes vám nemám co říct," dodal.Dále si Cordona dobíral, že možná ví víc, než dával najevo, říkal, že jsou „některé věci", které nemůže říct hostovi.„Udělali malý průzkum... a odpověď byla ne,“ vysvětlil. Dříve v komentáři k videu bývalý důstojník námořnictva řekl, že vystavená technologie je 100 až 1000 let před technologií, kterou vlastní Spojené státy.„Technologie, které jsme byli svědky u Tic-Tacu, byla něco, proti čemu bychom v té době nebyli schopni bránit naše síly," řekl Chrisi Cuomovi ze CNN Sean Cahil - bývalý velitel amerického námořnictva.Loni v dubnu byl nechvalně proslulý incident Tic Tac jedním ze tří videí zveřejněných Pentagonem, které ukazovalo záběry „nevysvětlitelných vzdušných jevů“ pořízených piloty amerického námořnictva.

Čerᴠenáček Červenáček: UFO existuje, jakož i kosmická inteligence a různé neznámé energie, které se dají i zadarmo čerpat jako domácí elektřinu a nikdo neví jak to funguje. Jako kluka mě UFOuni unesli a něco mi vstříkli do hlavy. Od té doby mám i mnohem vyšší úroveň levelu asi momentálně mentálně kolem 50,2. Prostě mnohem vyšší jak Kosmo olinka. 🌹🥀🌹 🥀🌹🥀🌹 🍒 🥀 11

1

