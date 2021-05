https://cz.sputniknews.com/20210519/clenske-zeme-eu-povoli-vjezd-naockovanym-obcanum-tretich-zemi-14542315.html

Členské země EU povolí vjezd naočkovaným občanům třetích zemí

Členské země EU povolí vjezd naočkovaným občanům třetích zemí

Členské země Evropské unie ve středu zkoordinovaly návrh na zmírnění omezení vjezdu do EU ze třetích zemí, který dříve předložila Evropská komise. Oznámila to... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T13:06+0200

2021-05-19T13:06+0200

2021-05-19T13:06+0200

svět

očkování

vakcína

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/22/80/228012_0:137:2620:1611_1920x0_80_0_0_d02f8a2801da88a0aab8ab0382ee39d7.jpg

Otázka nového projednání dočasných omezení dobrovolných cest do EU ze třetích zemí byla na pořadu dne středečního zasedání stálých zástupců členských zemí EU. Oficiální rozhodnutí o zmírnění omezení vjezdu ze třetích zemí nebylo zatím zveřejněno.Evropská komise 3. května navrhla zmírnění omezení vjezdu do EU s ohledem na úspěchy vakcinace a na situaci s covidem-19 ve třetích zemích. Bylo oznámeno, že EK navrhuje povolit vjezd na území EU nejen ze zemí, kde je dobrá epidemiologická situace, ale také všem, kdo byli plně naočkováni nejméně čtrnáct dní před cestou. Přitom se podotýká, že vakcína musí být schválena evropským regulačním úřadem.V EK podotkli, že členské státy mohou také povolit vjezd naočkovaným vakcínami, které jsou na seznamu WHO pro použití za mimořádných situací. V případě prudkého zhoršení situace se šířením koronaviru nebo objevení jeho nových nebezpečných variant mají mít členské země EU možnost mimořádného pozastavení vjezdu z takových zemí. Evropská komise se domnívá, že členské země EU mohou projednat možnost vytvoření mechanismu, který umožní cestujícím žádat o uznání certifikátů vakcinace vystavených zeměmi, které nepatří do EU.V současné době platí omezení nezávazných cest do EU ze třetích zemí. Evropská komise sepsala seznam, na němž je v současné době osm zemí, z nichž je povolen vjezd do EU: Austrálie, Izrael, Nový Zéland, Rwanda, Singapur, Jižní Korea, Thajsko a Čína za podmínky potvrzení vzájemného otevření hranic.

https://cz.sputniknews.com/20210519/meses-chce-v-cervnu-vydat-vyhled-epidemie-zajem-o-spolupraci-s-ni-ma-babis-i-kraje-14541225.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, vakcína, eu