https://cz.sputniknews.com/20210519/dame-cesko-dohromady-zni-slogan-koalice-spolu-ktera-dnes-v-brne-odstartovala-kampan-14547399.html

„Dáme Česko dohromady,“ zní slogan koalice Spolu, která dnes v Brně odstartovala kampaň

„Dáme Česko dohromady,“ zní slogan koalice Spolu, která dnes v Brně odstartovala kampaň

Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, v Brně na Moravském náměstí oficiálně odstartovala předvolební kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny pod... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T18:06+0200

2021-05-19T18:06+0200

2021-05-19T18:06+0200

česko

marian jurečka

markéta pekarová adamová

ods

petr fiala

top 09

předvolební kampaň

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/12964101_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_cda5a050aeb23ff50caa8449b6189359.jpg

Přislíbil občanům, že koalice Spolu bude usilovat o to, aby se do české politiky vrátily hodnoty a morálka. Podle něj přišel čas na změnu a věří ve světlou budoucnost Česka.Předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala považuje vytvoření koalice za to nejlepší rozhodnutí, protože si rozumí pořád víc.Na Moravském náměstí vystoupila také předsedkyně hnutí TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hodně ji trápí kvalita českého vzdělávání.„Už nikdy nesmíme dopustit, aby školy byly zavřené,“ řekla Pekarová Adamová. Podle ní je důležité, aby se děti nesnažily pouze mechanicky naučit učivo, ale aby také rozuměly tomu, co se učí.Jako další vystoupil šéf lidovců Marian Jurečka. Míní, že podzimní volby budou nejdůležitější za posledních třicet let.Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS vidí budoucnost ve svobodě a bez dluhů.Poslanec TOP 09 Dominik Feri, jehož účet na Instagramu patří mezi politiky k těm nejsledovanějším, představil internetovou stránku mamhlas.cz, prostřednictvím které by koalice Spolu chtěla oslovit i mladší voliče.Koalice Spolu spustila kampaň den po Pirátech a Starostech a nezávislých, se kterými by ráda po volbách sestavila koalici, která by postavila mimo hru Andreje Babiše a jeho politickou stranu ANO.Na konci dubna při představení volebního programu Spolu Fiala uvedl, že nechtějí zvyšovat daně a budou prosazovat výhradně prozápadní orientaci Česka. Říjnových voleb se chtějí účastnit s kampaní pod heslem „Dáme Česko dohromady“. Podle posledních průzkumů je koalice na druhém místě se ziskem okolo 21,5 procenta. První příčku má podle průzkumů koalice Pirátů a STAN s 27 procenty.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marian jurečka, markéta pekarová adamová, ods, petr fiala, top 09, předvolební kampaň