Dnes může být ženou každý, kdo se tak cítí. Zahradil se vysmál genderové nevyváženosti Pirátů a STAN

V úterý zahájila koalice Pirátů a STAN kampaň pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Kromě programu však byli lidé zaujati něčím jiným.

Na sociální síti Twitter zareagoval například europoslanec Jan Zahradil, který poukázal na „moderní trendy“.Reakce se nezdržel ani poslanec za ANO Patrik Nacher, který se po vzoru známého českého filmu dotazoval, kde udělali soudruzi chybu. Program koaliceKoalice Pirátů a STAN, jejímž kandidátem na premiéra je šéf Pirátů Ivan Bartoš, v úterý zahájila kampaň pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny.Mezi priority koalice patří zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, příprava na zavedení jednotné evropské měny vstupem do evropského mechanismu směnných kursů ERM II., vyčlenění dvou procent rozpočtu na obranu, česká družice a legální konopí.Další sliby dvou koaličních stran zahrnují osekání daňových výjimek, zdanění digitálních gigantů, zdanění těžby nerostných surovin, a již zmíněné postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí a zdanění prodeje konopí.Za zmínku stojí, že celostátním lídrem koalice je předseda Pirátů Ivan Bartoš, který i povede kandidátku v Ústeckém kraji. Lídr Starostů Vít Rakušan bude pak v čele kandidátky ve Středočeském kraji. STAN bude vést kandidátku ve čtyřech krajích, a to Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Olomouckém, zbytek bude patřit kandidátům Pirátů.Piráti a Starostové odsouhlasili vznik volební koalice v lednu. Tehdy vyhlásili, že jejich cílem je získat v parlamentních volbách alespoň čtvrtinu hlasů. Tato koalice v zemi však není jediná. Do boje půjde také trojkoalice složená ze stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

