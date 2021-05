https://cz.sputniknews.com/20210519/egypt-informoval-o-dohode-na-dodavky-ruske-vakciny-sputnik-v-14548932.html

Egypt informoval o dohodě na dodávky ruské vakcíny Sputnik V

Egypt oznámil, že se s Ruskem dohodl na dodávkách ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Informovala o tom egyptská vláda. 19.05.2021, Sputnik Česká republika

V dubnu fond přímých investic oznámil, že se domluvil s egyptskou farmaceutickou společností Minapharm na tom, že se v Egyptě vyrobí více než 40 milionů dávek vakcíny Sputnik V za rok. Začátek procesu by měl startovat ve třetím kvartálu roku. Zmiňme, že v Egyptě je v současné době zaregistrováno několik vakcín. Konkrétně se jedná o vakcíny Sinopharm, CoviShield, Sputnik V a AstraZeneca. Vede se také zkoumání dalších preparátů. V zemi bylo zaevidováno více než 240 tisíc případů koronaviru, přičemž nemoci podlehlo více než 14 tisíc pacientů. Během jednoho dne bylo zjištěno 1187 nových případů, zemřelo 58 osob.Účinnost ruské vakcíny Sputnik V Podle studií, které byly provedeny na 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska, představuje účinnost ruské vakcíny Sputnik v až 97,6 procenta, což je ještě lepší výsledek, ne byl dříve představen v časopise The Lancet. Informoval o tom Ruský fond přímých investic a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Účinnost Sputniku V podle dat v The Lancet činí 91,6 %, jde o jeden z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.

