Generální ředitel ČT podá na radní Lipovskou trestní oznámení. Lipovskou to nepřekvapilo

Své rozhodnutí oznámil na středečním zasedání Rady ČT. Podle jeho slov je důvodem to, že ho Lipovská označila za osobu, která představuje hrozbu pro její život. „To odmítám a nemohu to pominout,“ zmínil se. Dále uvedl, že ačkoliv ho tato situace netěší, považuje to za jedinou možnost, jak bránit svoji pověst.„Takové nesmyslné a hloupé nařčení, které znělo dokonce ze zpravodajství naší veřejnoprávní televize, opravdu z mých úst nikdy nezaznělo,“ uvedla Lipovská.Dvořák míní, ž Lipovská před veřejnými i jinými institucemi poškozuje jeho jméno dezinterpretacemi a účelově vykonstruovanými konstrukcemi, které nejsou pravdivé. Hana Lipovská během zasedání Rady ČT uvedla, že trestní oznámení ji nepřekvapilo. Sama podání trestního oznámení zatím nezvažuje.„Těším se na výsledek trestního oznámení, ČT v mé věci lže,“ dodala. Podle jejího názoru bojuje za pravdu a svoji práci v České televizi přirovnala k čistění chlívu. Do sporu mezi Lipovskou a generálním ředitelem se zapletl také radní Zdeněk Šarapatka, který ostře kritizoval Lipovskou. „Vy nejste kontrola, jste džihád poslaný na Českou televizi,“ uvedl. Ke sporu se také vyjádřil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svém Twitteru.Hana Lipovská je členkou Rady České televize od května minulého roku. V průběhu dubna Lipovská obvinila ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od níž si televize objednala školení. Dvořák střet zájmů odmítl. Dozorčí komise Rady České televize následně obvinění vůči Dvořákovi smetla ze stolu.Jan Graubner, předseda České biskupské konference, která nominovala Lipovskou do Rady České televize, vyslovil na adresu radní kritiku. Učinil tak ve svém dopise z minulého týdne. Obvinil Lipovskou z toho, že „hájí zájmy některých skupin“. Vyzval ji k odstoupení.

