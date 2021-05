https://cz.sputniknews.com/20210519/hlavni-hygienicka-chce-prodlouzit-lhutu-imunity-po-prodelanem-covidu-19-na-180-dni-14549306.html

Hlavní hygienička chce prodloužit lhůtu imunity po prodělaném covidu-19 na 180 dní

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová hodlá prodloužit imunitu po prodělaném covidu-19 ze současných 90 dnů na 180 dnů. Změny by podle ní mohly být platné od... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T21:30+0200

Člověk, který prodělal koronavirus, by se tak půl roku považoval za bezpečného pro okolí. O změnách ještě minulou středu informoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Zatím však nezačaly platit. Například Německo už lhůtu prodloužilo. „Studie ukazuje, že i po půl roce protilátky a buněčná imunita pro prodělání onemocnění člověka významně chrání, takže určitě je dobré toho využít,“ uvedl minulý týden Arenberger. Svrčinová navrhla dva PCR testy zdarmaPodle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové z veřejného zdravotního pojištění by měly o letních prázdninách být hrazeny dva PCR nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně. Hlavní hygienička to dnes odpoledne uvedla pro Českou televizi.V současné době může občan prokázat svou bezinfekčnost proti covidu-19 různými způsoby.Pro některé služby stačí potvrzení o tom, že člověk test podstoupil ve škole či v zaměstnání.Test nebo potvrzení potřebujete například u kadeřníka, v posilovně nebo na zahrádce restaurace. Do budoucna se s touto povinností počítá i při ubytování, koncertech, divadelních představeních nebo návštěvě vnitřních prostor restaurací.Přítomnost testů nebo jiných dokumentů kontroluje policie či hygiena.Očkování nebo negativní test, většinou metodou PCR, je v současné době potřebný také pro cestování nebo při návratu do Česka po dovolené.

