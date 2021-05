https://cz.sputniknews.com/20210519/hodne-zdravi-nejlepsi-z-nejlepsich-vynikajici-iva-janzurova-slavi-80-narozeniny--14539844.html

Hodně zdraví nejlepší z nejlepších. Vynikající Iva Janžurová slaví 80. narozeniny

Držitelka dvou českých lvů a legendární herečka Iva Janžurová slaví 19. května 80. narozeniny. 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T12:59+0200

2021-05-19T12:59+0200

2021-05-19T12:59+0200

Celebrita se vůbec nemusela dostat na svět, protože její mamince Ludmile bylo už tehdy devětatřicet, když Ivu čekala. Před osmdesáti lety to byl věk, kdy ženy o mateřství neusilovaly. Janžurovým se před Ivou narodili už dva syni, perspektiva si pořídit třetí dítě za válečného období nebyla moc lákavá. Nakonec si rodiče dítě nechali a Iva se narodila 19. května 1941 v Žirovnici nedaleko Pelhřimova. Janžurová chtěla být po vzoru rodičů učitelkou, takže úspěšně vystudovala pedagogické gymnázium v Českých Budějovicích.Následně se rozhodla svou životní cestu výrazně upravit a stát se herečkou. Mladá dívka odešla do Prahy, kde byla přijata na DAMU.Zmiňme, že zájem o herectví Iva už projevovala od dětství, po maturitě se zájem ještě zvětšil.Po ukončení studia na DAMU herečka působila v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, poté získala angažmá v Divadle na Vinohradech. V roce 1988 Janžurová nastoupila do Národního divadla. Od roku 2012 hostuje v Divadle Kalich.Jak nikdo jiný se Janžurová může pochlubit velmi úspěšnými filmovými a televizními rolemi. Počínaje rokem 1966 až dodnes se legenda pravidelně objevuje na obrazovce. Mezi nejpopulárnějšími filmy s její účasti patří Světáci, Pane, vy jste vdova, Marečku, podejte mi pero, Nemocnice na kraji města, Zítra to roztočíme, drahoušku a spousta dalších. Během posledních několika let Janžurová zazářila ve filmech Teorie tygra, Ohnivé kuře, Teroristka, Polda a Chlap na střídačku. A na co se diváci mohou těšit letos? Jaroslav Fuit připravuje komedii Jedině Tereza, jejíž premiéra je naplánována na konec července.Pokud se jedná o ocenění, Janžurová jich má spoustu. Zmiňme, že kromě dvou českých lvů za filmy Co chytneš v žitě (1998) a Výlet (2002) hvězda obdržela Křišťálový glóbus a celoživotní přínos kinematografii na 50. festivalu v Karlových Varech. V roce 2006 byla herečce udělena medaile Za zásluhy II. stupně. V Ruské federaci Janžurová získala cenu za Nejlepší herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Soči (2000) za roli ve filmu Ene bene.Co se týče rodiny, celoživotním partnerem Janžurové byl herec a divadelní režisér Stanislav Remunda (1927-2012). Jejich dcery Sabina a Theodora pokračují v herecké cestě svých rodičů.

