Horší než banánová republika. Existuje čistý český politik?

Skandál stíhá skandál. Ostuda za ostudou. To je vizitka české politické scény. Bude po volbách líp? O tom si asi můžeme nechat jen zdát. 19.05.2021, Sputnik Česká republika

Stihneme to vůbec vydat? Nebo padne dřív, než dopíšeme tento článek? To se nám honí hlavou, když se díváme na blížící se konec dalšího ministra zdravotnictví. Tentokrát si balí Petr Arenberger.Jak se to má? Ministr zdravotnictví Petr Arenberger má problém. Pan prezident Miloš Zeman prohlásil, že je připraven odvolat ministra zdravotnictví Arenbergera kvůli dosud řádně nevysvětleným majetkovým nesrovnalostem, pokud o to požádá premiér Babiš.Pan prezident se podivil, jak může někdo vlastnit 70 nemovitostí. „Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum. Já teda vlastním jenom jednu, malý kousek tvrze na Vysočině. Dovedu si představit, že někdo vlastní dvě nebo tři nemovitosti, ale abych jich vlastnil 70, to nechápu,“ uvedl pan Zeman.A pak je tu ještě jeden skandál. Nechvalně známý web Seznam Zprávy napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele.Zkrátka, nastřádalo se toho dost na to, aby Arenberger v příštích dnech mohl dát ministerskému křeslu vale.Situaci dobře shrnul diplomat a bývalý europoslanec za premiérovo ANO Petr Ježek. „Ministr Arenberger je historicky asi nejúspěšnější v počtu odhalených skandálů za časovou jednotku. Také asi jeden z mála případů, kdy vstup do politiky sehrává očistnou úlohu,“ napsal na Twitteru.A co dál? Přijde nový ministr a média na něho zase něco vyhrabou. A tak to půjde až do podzimních voleb. A pak zase znovu a znovu. Věc se totiž má tak, že na české politické scéně asi nezůstal žádný čistý politik.Dřív za každým úspěšným politikem stál lobbista. Teď každý úspěšný politik má škraloup nebo desítky nemovitostí. A pokud vám Piráti nebo jiné hvězdy takzvané demokratické opozice slibují, že oni jsou čistí a všechno bude jinak, tak věřte, že nebude. Vždyť i ten bývalý vůdce chvilkařů, chlapec s planoucíma očima Mikuláš Minář, nedokázal uspokojivě vysvětlit výdaje svého zkrachovalého hnutí.O tragickém stavu českých politických elit Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.„Mě osobně překvapuje, že je pan ministr natolik naivní, když si myslí, že danou věc někteří novináři nedohledají. Musí si přeci uvědomit, že jako veřejná osoba, která je na velice exponovaném místě, bude pod velkým drobnohledem. Tato skutečnost svědčí i o tom, že mnozí politici zahodili v kapitalistickém systému morálku. Nijak se netrápí tím, když mají velké obnosy peněz, které poté nikde nepřiznávají. Možná uvažují následovně: co není zákonem zakázáno, je povoleno. Média jsou v určitých případech hlídacím psem demokracie, ale někdy jsou spíš tvůrci mediokracie. Můžeme si položit otázku, co je komu do toho, když někde ministr podnikal (bylo to přeci před výkonem funkce), pokud je to legálně? V případě pana ministra je to asi legálně, ale bohužel to jaksi zapomněl zahrnout do majetkového přiznání. Tato skutečnost vytváří spekulace, které posléze putují veřejným prostorem a média vytváří různé varianty příběhu. Ze všeho lze dovodit, že pokud někdo bude mít zájem o post ministra zdravotnictví, tak by měl mít veškeré majetkové a finanční poměry v pořádku a nezadávat tak médiím a novinářům záminku, aby něco našli," říká známý expert.V Česku už nezbyli politici, kteří nejsou namočení do korupce? „Určitě se v naší zemi najdou politici, kteří žádným způsobem nejsou zkorumpovaní nebo se nenechávají korumpovat. Je to celé otázka morálky. Mnoho lidí podlehne lákadlu velkého objemu peněz nebo výhodám, které jim například dávají různá lobby. Jako jeden příklad si můžeme uvést korupci farmaceutických firem, když mnohdy slibují různé výhody těm lékařům, kteří budou preferovat jejich léky nad léky konkurence. Bohužel dravá konkurence zasáhla i oblast, která se týká zdraví, a tam nemá co pohledávat. Osobně znám mnoho politiků, kteří jsou čestní, ale znám i ty, kteří se určitým způsobem nechali zlákat penězi. Když si to shrneme, tak kapitalistický systém plodí pokřivenou morálku a je poté na charakteru člověka, zda odolá lákadlům, pozlátkům, výhodám, vidině velkých peněz nebo ne,“ míní pan Klán.Co takový stav vypovídá o české politické scéně? „Vypovídá to o tom, že se za posledních více jak 30 let v našich podmínkách usídlila korupce, proti které vedou politické elity boj, a to zejména před volbami. Téměř všichni politici se dušují, jak zatočí s korupcí, ale kde nic, tu nic. On je totiž velký problém změnit systém jako takový, kde často vládne „skrytá“ nebo systémová korupce, která je umocněna privatizací veřejného zájmu. Stačí se podívat na to, kdo všechno se účelově přiživuje na různých dotacích – od přípravy po samotnou realizaci věci, na kterou je vypisována dotace. Tento model korupce jsme plně překopírovali z USA, kde je tato skutečnost běžným jevem. Možná se ptáte, jak systém, který je prošpikovaný korupcí nějak zlepšit nebo nahradit. Jedním z řešení je zavedení kontroly ex ante, tedy abychom měli dopředu jistotu, že daná akce bude v pořádku a nebude se mrhat finančními prostředky. Sami si můžete položit otázku, proč žádný z našich zákonů takovouto kontrolu neobsahuje a všude máme jen kontroly po ukončení akce – ex post. Jenže při kontrolách ex post jen zjistíte možná pochybení a někoho pošlete třeba do vězení, ale to už se promrhalo mnoho prostředků. Abychom tedy současný systém zlepšili a poté nahradili jiným, tak je nutné zavádět kontroly před započetím akce. Tím se sníží míra korupčního jednání. Samozřejmě, že korupce nikdy nezmizí úplně a mnohdy skrytě korumpujeme i my sami (ale nemusíme to tak vůbec vnímat), když třeba necháváme lékaři onu kávu za to, že k nám přišel domů, když nám nebylo dobře, byť je to jeho povinnost," říká politický analytik.Dá se očekávat, že po volbách bude česká politika čistší? „Osobně mám z nadcházejících voleb obavu, protože pokud vyhrají různé pravicové koalice, tak dojde k poslednímu tažení proti sociálnímu státu, který zde ještě existuje – dojde k jeho privatizaci, kdy si za vše budeme platit. Pirátské pseudonávrhy, které jsou jen obtížně realizovatelné ve spojení se silně antiruským hnutím STAN, nevěští nic dobrého. Když se podíváme do zpětného zrcátka naší politiky, tak zjistíme, že i za pravicových (přesněji středopravých) vlád rovněž bujela korupce, byly různé skandály hlavně z doby privatizace. Navíc se čím dál více ukazuje, že na naši politickou scénu mají čím dál více vliv zpravodajské a bezpečnostní služby, které vytváří různé kauzy, které mají za cíl ovlivnit uvažování voliče v nadcházejících volbách. Ano, poukazuji na kauzu Vrbětice, která nese veškeré znaky amerického studeného puče. Jedná se o stejný scénář, jaký již několikrát proběhl v latinskoamerických zemích. Tuto kauzu zde nebudu rozebírat, ale je jasné, že se v budoucnu objeví nějaká další, která bude třeba namířena proti pravicové vládě. Bohužel se z naší země stává banánová nebo přesněji bramborová (abychom vystihli tuzemský příměr) republika. Po volbách tedy očekávám ještě větší propad morálky, protože máme děravé zákony, které navíc platí často jen pro někoho, zlegalizování něčeho, co doposud nemohlo být legální (drogy) nebo i jiný výklad minulosti (BIS nebo výuka dle Pirátů) a navíc eskalaci nevraživosti směrem k Rusku. Rád bych se mýlil, ale to by lidé nesměli volit tu skupinu politiků, která takto uvažuje," říká sociolog a politický analytik Jan Klán.

