https://cz.sputniknews.com/20210519/hygienicka-svrcinova-navrhla-aby-lide-meli-narok-na-dva-pcr-testy-mesicne-zdarma-14545427.html

Hygienička Svrčinová navrhla, aby lidé měli nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma

Hygienička Svrčinová navrhla, aby lidé měli nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma

V tomto případě bude testování méně dostupné, protože dosud se lidé mohou nechat bezplatně testovat antigenním testem každé tři dny. Dříve ministr... 19.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-19T16:04+0200

2021-05-19T16:04+0200

2021-05-19T16:04+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

opatření

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1162/37/11623791_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_1f66a6f1e75fbb97653a82b26810c33a.jpg

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové z veřejného zdravotního pojištění by měly o letních prázdninách být hrazeny dva PCR nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně. Řekla to České televizi. V současné době může občan prokázat svou bezinfekčnost proti covidu-19 různými způsoby. Pro některé služby stačí potvrzení o tom, že člověk test podstoupil ve škole či v zaměstnání.Test nebo potvrzení potřebujete například u kadeřníka, v posilovně nebo na zahrádce restaurace. Do budoucna se s touto povinností počítá i při ubytování, koncertech, divadelních představeních nebo návštěvě vnitřních prostor restaurací.Přítomnost testů nebo jiných dokumentů kontroluje policie či hygiena.Očkování nebo negativní test, většinou metodou PCR, je v současné době potřebný také pro cestování nebo při návratu do Česka po dovolené. Aktuální situace covid-19V Česku bylo v úterý odhaleno 1 191 pozitivních případů covidu-19, což je nejnižší úterní nárůst od začátku loňského září. Aktuálně na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů připadá 63 případů koronaviru.Celkem bylo v ČR zaznamenáno 1 655 414 případů covidu-19, vyléčilo se 1 602 118 nakažených, v nemocnicích zůstává 1 256 pacientů. Covid-19 má v Česku 29 948 obětí.Reprodukční číslo kleslo na 0,79. Pod jednou se reprodukční číslo drží od půlky dubna.Co se týká očkování, obě dávky v Česku dostalo již 1 124 911 lidí, první dávku dostalo přes 3,1 milionu Čechů. Od pondělí se na očkování proti koronaviru mohou přihlašovat lidé starší 40 let.

https://cz.sputniknews.com/20210519/clenske-zeme-eu-povoli-vjezd-naockovanym-obcanum-tretich-zemi-14542315.html

https://cz.sputniknews.com/20210519/meses-chce-v-cervnu-vydat-vyhled-epidemie-zajem-o-spolupraci-s-ni-ma-babis-i-kraje-14541225.html

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, koronavirus, opatření, čr